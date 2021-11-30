https://ria.ru/20211130/kuzbass-1761409051.html

В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"

В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 30.11.2021

В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"

Выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная" из бюджета Кузбасса завершены, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 30.11.2021

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происшествия

кемеровская область

белово

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 30 ноя – РИА Новости. Выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная" из бюджета Кузбасса завершены, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев."Мы… из областного и районных бюджетов… наличными срочно выплатили (деньги семьям погибших - ред.), все выплаты произведены. Это деньги, которые срочно необходимы людям", – сказал Цивилев.Он добавил, что выплаты семьям погибших удалось произвести благодаря введенному в регионе в связи с аварией на шахте режиму ЧС. Исключение составили две семьи, которые от выплат отказались до тех пор, пока тела их близких не будут подняты на поверхность.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211130/shakhta-1761401757.html

https://ria.ru/20211130/tsivilev-1761380761.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе