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В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"
В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 30.11.2021
В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"
Выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная" из бюджета Кузбасса завершены, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:11
2021-11-30T11:11
происшествия
кемеровская область
белово
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 30 ноя – РИА Новости. Выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная" из бюджета Кузбасса завершены, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев."Мы… из областного и районных бюджетов… наличными срочно выплатили (деньги семьям погибших - ред.), все выплаты произведены. Это деньги, которые срочно необходимы людям", – сказал Цивилев.Он добавил, что выплаты семьям погибших удалось произвести благодаря введенному в регионе в связи с аварией на шахте режиму ЧС. Исключение составили две семьи, которые от выплат отказались до тех пор, пока тела их близких не будут подняты на поверхность.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211130/shakhta-1761401757.html
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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
11:11 30.11.2021
 
В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная"

В Кузбассе произвели выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная" из бюджета региона

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкЦветы и свечи стихийного мемориала на территории шахты "Листвяжная"
Цветы и свечи стихийного мемориала на территории шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 30 ноя – РИА Новости. Выплаты семьям погибших на шахте "Листвяжная" из бюджета Кузбасса завершены, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Мы… из областного и районных бюджетов… наличными срочно выплатили (деньги семьям погибших - ред.), все выплаты произведены. Это деньги, которые срочно необходимы людям", – сказал Цивилев.
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших
Он добавил, что выплаты семьям погибших удалось произвести благодаря введенному в регионе в связи с аварией на шахте режиму ЧС. Исключение составили две семьи, которые от выплат отказались до тех пор, пока тела их близких не будут подняты на поверхность.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев общается с журналистами у шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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Губернатор Кузбасса встретился с родственниками погибших на "Листвяжной"
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоСергей ЦивилевАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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