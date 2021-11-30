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В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 30.11.2021
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"
Двадцать семь пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" находятся в больницах, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:46
2021-11-30T08:46
происшествия
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
белово
здоровье - общество
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Двадцать семь пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" находятся в больницах, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса."На 12.00 (08.00 мск) 30 ноября в стационарах Кузбасса находятся 27 пострадавших на шахте "Листвяжная". Один из них в тяжелом состоянии, пять в состоянии средней степени тяжести и 21 в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении.Уточняется, что 19 человек госпитализированы в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, четыре человека — в больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, еще четверо — в Новокузнецкий филиал кардиологического диспансера имени Л.С. Барбараша. Отмечается, что все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе со стороны клинических психологов и психотерапевтов.Сорок девять пациентов наблюдаются амбулаторно, 23 человека, обратившихся в медучреждения области позже, с состоянием, не связанным напрямую с отравлением угарным газом, обследуются, девять из них выписаны на амбулаторное лечение. Сегодня к выписке готовятся еще 11 человек.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.
https://ria.ru/20211130/tsivilev-1761380761.html
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кемеровская область
ленинск-кузнецкий
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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, белово, здоровье - общество, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
08:46 30.11.2021
 
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"

В стационарах Кузбасса находятся 27 пострадавших на шахте "Листвяжная"

© Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян навещают пострадавших в аварии на шахте "Листвяжная" в больнице им. Подгорбунского
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян навещают пострадавших в аварии на шахте Листвяжная в больнице им. Подгорбунского
© Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Двадцать семь пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" находятся в больницах, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
"На 12.00 (08.00 мск) 30 ноября в стационарах Кузбасса находятся 27 пострадавших на шахте "Листвяжная". Один из них в тяжелом состоянии, пять в состоянии средней степени тяжести и 21 в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев общается с журналистами у шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
08:02
Губернатор Кузбасса встретился с родственниками погибших на "Листвяжной"
Уточняется, что 19 человек госпитализированы в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, четыре человека — в больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, еще четверо — в Новокузнецкий филиал кардиологического диспансера имени Л.С. Барбараша. Отмечается, что все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе со стороны клинических психологов и психотерапевтов.
Сорок девять пациентов наблюдаются амбулаторно, 23 человека, обратившихся в медучреждения области позже, с состоянием, не связанным напрямую с отравлением угарным газом, обследуются, девять из них выписаны на амбулаторное лечение. Сегодня к выписке готовятся еще 11 человек.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
07:46
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96 человек
 
ПроисшествияКемеровская областьЛенинск-КузнецкийБеловоЗдоровье - ОбществоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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