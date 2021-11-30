В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на шахте "Листвяжная"
В стационарах Кузбасса находятся 27 пострадавших на шахте "Листвяжная"
© Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян навещают пострадавших в аварии на шахте "Листвяжная" в больнице им. Подгорбунского
© Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
КЕМЕРОВО, 30 ноя – РИА Новости. Двадцать семь пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" находятся в больницах, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
"На 12.00 (08.00 мск) 30 ноября в стационарах Кузбасса находятся 27 пострадавших на шахте "Листвяжная". Один из них в тяжелом состоянии, пять в состоянии средней степени тяжести и 21 в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении.
Уточняется, что 19 человек госпитализированы в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, четыре человека — в больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, еще четверо — в Новокузнецкий филиал кардиологического диспансера имени Л.С. Барбараша. Отмечается, что все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе со стороны клинических психологов и психотерапевтов.
Сорок девять пациентов наблюдаются амбулаторно, 23 человека, обратившихся в медучреждения области позже, с состоянием, не связанным напрямую с отравлением угарным газом, обследуются, девять из них выписаны на амбулаторное лечение. Сегодня к выписке готовятся еще 11 человек.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя.