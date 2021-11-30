https://ria.ru/20211130/kuban-1761510806.html
Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других регионах
Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других регионах - РИА Новости, 30.11.2021
Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других регионах
Краснодарский край готов делиться своим опытом для развития казачества в других российских регионах, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:55
2021-11-30T17:55
2021-11-30T17:55
краснодарский край
общество
краснодарский край
ростов-на-дону
москва
вениамин кондратьев
николай долуда
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Краснодарский край готов делиться своим опытом для развития казачества в других российских регионах, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.По словам Кондратьева, благодаря российскому президенту казачество прошло этапы возрождения и становления. "За это время на Кубани создали законодательную базу, определили механизмы господдержки. Край готов делиться своим опытом с регионами для развития и укрепления всего российского казачества", - сказал губернатор, выступая на I Большом круге Всероссийского казачьего общества в Москве.По его словам, Кубанское войско на протяжении многих лет остается одним из лучших в стране. "Это итог многолетнего и тесного взаимодействия между казачьими обществами и органами власти. Мы развиваем систему непрерывного образования и воспитания, экономическую самостоятельность обществ. Будем и дальше поддерживать казачество, но его успех зависит и от самих казаков, ответственность, в первую очередь, на ваших плечах", – отметил Кондратьев.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда добавил, что казачество должно развиваться во взаимодействии со всеми уровнями власти. "Сегодня российское казачество пишет свою современную историю. Это огромная патриотическая сила России, и мы должны в полной мере использовать ее ресурс во благо страны. В ближайшее время мы будем выносить предложения по усовершенствованию несения казаками государственной службы. Качественную работу в этом направлении проводят на Кубани и в Ростове-на-Дону. Этот опыт надо распространять и на другие общества", – пояснил Долуда.Как отмечают краевые власти, сегодня казаки на Кубани участвуют в охране общественного порядка, противостоят незаконному обороту наркотиков, помогают в ликвидации последствий ЧС. Они охраняют почти все школы и детсады, избираются депутатами, возглавляют сельские поселения.В Краснодарском крае создана система непрерывного воспитания. Статус казачьей образовательной организации имеют 30 детсадов и 70 школ, работают 7 кадетских корпусов. Они регулярно входят в число лучших в стране. Казаки в регионе возделывают 25 тысяч гектаров земли, создано 30 казачьих сельхозпредприятий.
https://ria.ru/20211130/elektromobili-1761481199.html
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общество, краснодарский край, ростов-на-дону, москва, вениамин кондратьев, николай долуда
Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других регионах
Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других российских регионах
КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Краснодарский край
готов делиться своим опытом для развития казачества в других российских регионах, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев
.
По словам Кондратьева, благодаря российскому президенту казачество прошло этапы возрождения и становления. "За это время на Кубани создали законодательную базу, определили механизмы господдержки. Край готов делиться своим опытом с регионами для развития и укрепления всего российского казачества", - сказал губернатор, выступая на I Большом круге Всероссийского казачьего общества в Москве
.
По его словам, Кубанское войско на протяжении многих лет остается одним из лучших в стране. "Это итог многолетнего и тесного взаимодействия между казачьими обществами и органами власти. Мы развиваем систему непрерывного образования и воспитания, экономическую самостоятельность обществ. Будем и дальше поддерживать казачество, но его успех зависит и от самих казаков, ответственность, в первую очередь, на ваших плечах", – отметил Кондратьев.
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда
добавил, что казачество должно развиваться во взаимодействии со всеми уровнями власти. "Сегодня российское казачество пишет свою современную историю. Это огромная патриотическая сила России
, и мы должны в полной мере использовать ее ресурс во благо страны. В ближайшее время мы будем выносить предложения по усовершенствованию несения казаками государственной службы. Качественную работу в этом направлении проводят на Кубани и в Ростове-на-Дону
. Этот опыт надо распространять и на другие общества", – пояснил Долуда.
Как отмечают краевые власти, сегодня казаки на Кубани участвуют в охране общественного порядка, противостоят незаконному обороту наркотиков, помогают в ликвидации последствий ЧС. Они охраняют почти все школы и детсады, избираются депутатами, возглавляют сельские поселения.
В Краснодарском крае создана система непрерывного воспитания. Статус казачьей образовательной организации имеют 30 детсадов и 70 школ, работают 7 кадетских корпусов. Они регулярно входят в число лучших в стране. Казаки в регионе возделывают 25 тысяч гектаров земли, создано 30 казачьих сельхозпредприятий.