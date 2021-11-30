Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211130/kuban-1761510806.html
Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других регионах
Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других регионах - РИА Новости, 30.11.2021
Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других регионах
Краснодарский край готов делиться своим опытом для развития казачества в других российских регионах, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:55
2021-11-30T17:55
краснодарский край
общество
краснодарский край
ростов-на-дону
москва
вениамин кондратьев
николай долуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_0:58:3150:1830_1920x0_80_0_0_bd616fe7b19f42482902cc27e6ca7083.jpg
КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Краснодарский край готов делиться своим опытом для развития казачества в других российских регионах, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.По словам Кондратьева, благодаря российскому президенту казачество прошло этапы возрождения и становления. "За это время на Кубани создали законодательную базу, определили механизмы господдержки. Край готов делиться своим опытом с регионами для развития и укрепления всего российского казачества", - сказал губернатор, выступая на I Большом круге Всероссийского казачьего общества в Москве.По его словам, Кубанское войско на протяжении многих лет остается одним из лучших в стране. "Это итог многолетнего и тесного взаимодействия между казачьими обществами и органами власти. Мы развиваем систему непрерывного образования и воспитания, экономическую самостоятельность обществ. Будем и дальше поддерживать казачество, но его успех зависит и от самих казаков, ответственность, в первую очередь, на ваших плечах", – отметил Кондратьев.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда добавил, что казачество должно развиваться во взаимодействии со всеми уровнями власти. "Сегодня российское казачество пишет свою современную историю. Это огромная патриотическая сила России, и мы должны в полной мере использовать ее ресурс во благо страны. В ближайшее время мы будем выносить предложения по усовершенствованию несения казаками государственной службы. Качественную работу в этом направлении проводят на Кубани и в Ростове-на-Дону. Этот опыт надо распространять и на другие общества", – пояснил Долуда.Как отмечают краевые власти, сегодня казаки на Кубани участвуют в охране общественного порядка, противостоят незаконному обороту наркотиков, помогают в ликвидации последствий ЧС. Они охраняют почти все школы и детсады, избираются депутатами, возглавляют сельские поселения.В Краснодарском крае создана система непрерывного воспитания. Статус казачьей образовательной организации имеют 30 детсадов и 70 школ, работают 7 кадетских корпусов. Они регулярно входят в число лучших в стране. Казаки в регионе возделывают 25 тысяч гектаров земли, создано 30 казачьих сельхозпредприятий.
https://ria.ru/20211130/elektromobili-1761481199.html
https://ria.ru/20211129/kuban-1761361556.html
краснодарский край
ростов-на-дону
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_537bcbda63e604b2bfda45a5e8f07298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, краснодарский край, ростов-на-дону, москва, вениамин кондратьев, николай долуда
17:55 30.11.2021
 
Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других регионах

Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других российских регионах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Краснодарский край готов делиться своим опытом для развития казачества в других российских регионах, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
По словам Кондратьева, благодаря российскому президенту казачество прошло этапы возрождения и становления. "За это время на Кубани создали законодательную базу, определили механизмы господдержки. Край готов делиться своим опытом с регионами для развития и укрепления всего российского казачества", - сказал губернатор, выступая на I Большом круге Всероссийского казачьего общества в Москве.
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 15:57Краснодарский край
На Кубани построят более 120 быстрых зарядных станций для электромобилей
По его словам, Кубанское войско на протяжении многих лет остается одним из лучших в стране. "Это итог многолетнего и тесного взаимодействия между казачьими обществами и органами власти. Мы развиваем систему непрерывного образования и воспитания, экономическую самостоятельность обществ. Будем и дальше поддерживать казачество, но его успех зависит и от самих казаков, ответственность, в первую очередь, на ваших плечах", – отметил Кондратьев.
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда добавил, что казачество должно развиваться во взаимодействии со всеми уровнями власти. "Сегодня российское казачество пишет свою современную историю. Это огромная патриотическая сила России, и мы должны в полной мере использовать ее ресурс во благо страны. В ближайшее время мы будем выносить предложения по усовершенствованию несения казаками государственной службы. Качественную работу в этом направлении проводят на Кубани и в Ростове-на-Дону. Этот опыт надо распространять и на другие общества", – пояснил Долуда.
Как отмечают краевые власти, сегодня казаки на Кубани участвуют в охране общественного порядка, противостоят незаконному обороту наркотиков, помогают в ликвидации последствий ЧС. Они охраняют почти все школы и детсады, избираются депутатами, возглавляют сельские поселения.
В Краснодарском крае создана система непрерывного воспитания. Статус казачьей образовательной организации имеют 30 детсадов и 70 школ, работают 7 кадетских корпусов. Они регулярно входят в число лучших в стране. Казаки в регионе возделывают 25 тысяч гектаров земли, создано 30 казачьих сельхозпредприятий.
Бочки с вином в отделении выдержки на заводе Кубань-Вино в станице Старотитаровская в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 23:02Краснодарский край
Несырьевой неэнергетический экспорт Кубани вырос в 2,5 раза
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайРостов-на-ДонуМоскваВениамин КондратьевНиколай Долуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
11:14Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
11:14Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
11:14В России зажгли первую новогоднюю елку
11:13"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
11:08Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
11:08Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
11:08Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
10:52На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык
10:52В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцинВ России зажгли первую новогоднюю елку"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на LadaСовфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалахМинфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублейЛавров заявил о деградации международной ситуации по вине ЗападаРябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством СШАГлава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством КиргизииНа Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский языкВ МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе