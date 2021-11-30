https://ria.ru/20211130/kuban-1761510806.html

Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других регионах

Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других регионах - РИА Новости, 30.11.2021

Кубань готова делиться опытом для развития казачества в других регионах

Краснодарский край готов делиться своим опытом для развития казачества в других российских регионах, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:55

2021-11-30T17:55

2021-11-30T17:55

краснодарский край

общество

краснодарский край

ростов-на-дону

москва

вениамин кондратьев

николай долуда

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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Краснодарский край готов делиться своим опытом для развития казачества в других российских регионах, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.По словам Кондратьева, благодаря российскому президенту казачество прошло этапы возрождения и становления. "За это время на Кубани создали законодательную базу, определили механизмы господдержки. Край готов делиться своим опытом с регионами для развития и укрепления всего российского казачества", - сказал губернатор, выступая на I Большом круге Всероссийского казачьего общества в Москве.По его словам, Кубанское войско на протяжении многих лет остается одним из лучших в стране. "Это итог многолетнего и тесного взаимодействия между казачьими обществами и органами власти. Мы развиваем систему непрерывного образования и воспитания, экономическую самостоятельность обществ. Будем и дальше поддерживать казачество, но его успех зависит и от самих казаков, ответственность, в первую очередь, на ваших плечах", – отметил Кондратьев.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда добавил, что казачество должно развиваться во взаимодействии со всеми уровнями власти. "Сегодня российское казачество пишет свою современную историю. Это огромная патриотическая сила России, и мы должны в полной мере использовать ее ресурс во благо страны. В ближайшее время мы будем выносить предложения по усовершенствованию несения казаками государственной службы. Качественную работу в этом направлении проводят на Кубани и в Ростове-на-Дону. Этот опыт надо распространять и на другие общества", – пояснил Долуда.Как отмечают краевые власти, сегодня казаки на Кубани участвуют в охране общественного порядка, противостоят незаконному обороту наркотиков, помогают в ликвидации последствий ЧС. Они охраняют почти все школы и детсады, избираются депутатами, возглавляют сельские поселения.В Краснодарском крае создана система непрерывного воспитания. Статус казачьей образовательной организации имеют 30 детсадов и 70 школ, работают 7 кадетских корпусов. Они регулярно входят в число лучших в стране. Казаки в регионе возделывают 25 тысяч гектаров земли, создано 30 казачьих сельхозпредприятий.

https://ria.ru/20211130/elektromobili-1761481199.html

https://ria.ru/20211129/kuban-1761361556.html

краснодарский край

ростов-на-дону

москва

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общество, краснодарский край, ростов-на-дону, москва, вениамин кондратьев, николай долуда