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Краснодарский край
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На Кубани модернизировали 15 котельных в рамках концессионных соглашений
На Кубани модернизировали 15 котельных в рамках концессионных соглашений - РИА Новости, 30.11.2021
На Кубани модернизировали 15 котельных в рамках концессионных соглашений
На Кубани в текущем году в рамках концессионных соглашений модернизировали 15 котельных, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T21:49
2021-11-30T21:49
краснодарский край
экономика
краснодарский край
кущевский район
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. На Кубани в текущем году в рамках концессионных соглашений модернизировали 15 котельных, сообщает администрация региона."С начала 2021 года в рамках концессионных соглашений на Кубани модернизировали 15 котельных в Ленинградском, Успенском, Ейском, Северском и Кущевском районах. Общая сумма инвестиций составила 120,7 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко.Отмечается, что принимаемые меры позволяют повысить качество теплоснабжения, способствуют снижению кредиторской задолженности предприятий.По данным краевых властей, в рамках государственной программы региона "Развитие ТЭК" в текущем году построили 11 котельных.За последние пять лет в Краснодарском крае модернизировали около 150 котельных. На эти цели из всех уровней бюджета и внебюджетных источников выделили свыше 1 миллиарда рублей.
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экономика, краснодарский край, кущевский район
21:49 30.11.2021
 

На Кубани модернизировали 15 котельных в рамках концессионных соглашений

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПуско-наладочные работы в котельной
Пуско-наладочные работы в котельной - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. На Кубани в текущем году в рамках концессионных соглашений модернизировали 15 котельных, сообщает администрация региона.
"С начала 2021 года в рамках концессионных соглашений на Кубани модернизировали 15 котельных в Ленинградском, Успенском, Ейском, Северском и Кущевском районах. Общая сумма инвестиций составила 120,7 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко.
Отмечается, что принимаемые меры позволяют повысить качество теплоснабжения, способствуют снижению кредиторской задолженности предприятий.
По данным краевых властей, в рамках государственной программы региона "Развитие ТЭК" в текущем году построили 11 котельных.
За последние пять лет в Краснодарском крае модернизировали около 150 котельных. На эти цели из всех уровней бюджета и внебюджетных источников выделили свыше 1 миллиарда рублей.

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