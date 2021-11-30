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На Кубани модернизировали 15 котельных в рамках концессионных соглашений
На Кубани модернизировали 15 котельных в рамках концессионных соглашений - РИА Новости, 30.11.2021
На Кубани модернизировали 15 котельных в рамках концессионных соглашений
На Кубани в текущем году в рамках концессионных соглашений модернизировали 15 котельных, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T21:49
2021-11-30T21:49
2021-11-30T21:49
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. На Кубани в текущем году в рамках концессионных соглашений модернизировали 15 котельных, сообщает администрация региона."С начала 2021 года в рамках концессионных соглашений на Кубани модернизировали 15 котельных в Ленинградском, Успенском, Ейском, Северском и Кущевском районах. Общая сумма инвестиций составила 120,7 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко.Отмечается, что принимаемые меры позволяют повысить качество теплоснабжения, способствуют снижению кредиторской задолженности предприятий.По данным краевых властей, в рамках государственной программы региона "Развитие ТЭК" в текущем году построили 11 котельных.За последние пять лет в Краснодарском крае модернизировали около 150 котельных. На эти цели из всех уровней бюджета и внебюджетных источников выделили свыше 1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211129/prompark-1761344093.html
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