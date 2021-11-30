https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761522731.html

Мишустин призвал не допустить распространения новых штаммов коронавируса

Мишустин призвал не допустить распространения новых штаммов коронавируса - РИА Новости, 30.11.2021

Мишустин призвал не допустить распространения новых штаммов коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости оперативно принимать меры, чтобы не допустить распространения новых штаммов коронавируса. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:38

2021-11-30T18:38

2021-11-30T18:38

распространение коронавируса

юар

владимир путин

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости оперативно принимать меры, чтобы не допустить распространения новых штаммов коронавируса."Важно не только изучать новые разновидности коронавируса, но и, конечно, принимать оперативные меры чтобы не допустить их распространения, обезопасить наших людей", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.На этом же совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса "омикрон" в РФ пока не выявлен.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству за неделю подготовить обновленный план действий на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

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