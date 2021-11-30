https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761522731.html
Мишустин призвал не допустить распространения новых штаммов коронавируса
Мишустин призвал не допустить распространения новых штаммов коронавируса - РИА Новости, 30.11.2021
Мишустин призвал не допустить распространения новых штаммов коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости оперативно принимать меры, чтобы не допустить распространения новых штаммов коронавируса. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:38
2021-11-30T18:38
2021-11-30T18:38
распространение коронавируса
юар
владимир путин
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости оперативно принимать меры, чтобы не допустить распространения новых штаммов коронавируса."Важно не только изучать новые разновидности коронавируса, но и, конечно, принимать оперативные меры чтобы не допустить их распространения, обезопасить наших людей", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.На этом же совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса "омикрон" в РФ пока не выявлен.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству за неделю подготовить обновленный план действий на фоне появления нового штамма коронавируса "омикрон".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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юар, владимир путин, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Мишустин призвал не допустить распространения новых штаммов коронавируса
Мишустин: важно принимать меры, чтобы не допустить распространения новых штаммов COVID-19