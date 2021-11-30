https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761510319.html

Мурашко заявил о снижении числа пациентов с коронавирусом

Мурашко заявил о снижении числа пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 30.11.2021

Мурашко заявил о снижении числа пациентов с коронавирусом

Число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением медиков в РФ, снизилось на 13% на прошлой неделе, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:59

2021-11-30T17:59

2021-11-30T18:11

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением медиков в РФ, снизилось на 13% на прошлой неделе, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."На прошлой неделе мы констатировали, что на 13% процентов снизилось количество пациентов, наблюдающихся одновременно у медицинских работников в амбулаторной сети и в стационарной. Впервые эта цифра за последний месяц снизилась ниже миллиона человек", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Сейчас количество пациентов, наблюдаемых медицинскими работниками, составляет 932 тысячи, 745 тысяч пациентов находятся на амбулаторном лечении. Хочу отметить, что также по-прежнему сохраняется достаточно большое количество пациентов в тяжелом состоянии, практически все они не вакцинированы", - добавил министр.

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, общество, здоровье - общество