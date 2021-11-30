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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761510319.html
Мурашко заявил о снижении числа пациентов с коронавирусом
Мурашко заявил о снижении числа пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 30.11.2021
Мурашко заявил о снижении числа пациентов с коронавирусом
Число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением медиков в РФ, снизилось на 13% на прошлой неделе, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:59
2021-11-30T18:11
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением медиков в РФ, снизилось на 13% на прошлой неделе, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."На прошлой неделе мы констатировали, что на 13% процентов снизилось количество пациентов, наблюдающихся одновременно у медицинских работников в амбулаторной сети и в стационарной. Впервые эта цифра за последний месяц снизилась ниже миллиона человек", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Сейчас количество пациентов, наблюдаемых медицинскими работниками, составляет 932 тысячи, 745 тысяч пациентов находятся на амбулаторном лечении. Хочу отметить, что также по-прежнему сохраняется достаточно большое количество пациентов в тяжелом состоянии, практически все они не вакцинированы", - добавил министр.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, общество, здоровье - общество
17:59 30.11.2021 (обновлено: 18:11 30.11.2021)
 
Мурашко заявил о снижении числа пациентов с коронавирусом

Мурашко заявил о снижении на прошлой неделе числа пациентов с коронавирусом на 13%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением медиков в РФ, снизилось на 13% на прошлой неделе, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"На прошлой неделе мы констатировали, что на 13% процентов снизилось количество пациентов, наблюдающихся одновременно у медицинских работников в амбулаторной сети и в стационарной. Впервые эта цифра за последний месяц снизилась ниже миллиона человек", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Сейчас количество пациентов, наблюдаемых медицинскими работниками, составляет 932 тысячи, 745 тысяч пациентов находятся на амбулаторном лечении. Хочу отметить, что также по-прежнему сохраняется достаточно большое количество пациентов в тяжелом состоянии, практически все они не вакцинированы", - добавил министр.
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Распространение коронавирусаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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