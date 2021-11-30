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https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761471634.html
Силуанов призвал не паниковать из-за нового штамма коронавируса
Силуанов призвал не паниковать из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 30.11.2021
Силуанов призвал не паниковать из-за нового штамма коронавируса
Министр финансов России Антон Силуанов призвал пока не паниковать из-за нового штамма коронавируса, - меры противодействия нужно принимать после оценки его... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:18
2021-11-30T15:18
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
общество
италия
франция
центральный банк рф (цб рф)
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антон силуанов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов призвал пока не паниковать из-за нового штамма коронавируса, - меры противодействия нужно принимать после оценки его опасности для населения и экономики."Давайте пока не будем паниковать. Надо посмотреть, что это за штамм, насколько он более опасен, чем дельта-штамм. Тогда уже можно будет делать выводы о тех мерах, которые принимались у нас в текущем году и в прошлые годы в части обеспечения здоровья и жизни людей, с тем чтобы меньше влияния этого штамма было на наших граждан и экономику. Поэтому давайте посмотрим на заключение врачей и будем принимать меры воздействия", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Россия зовет".Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее во вторник отметила, что делать выводы о влиянии нового штамма коронавируса на экономику и денежно-кредитную политику пока преждевременно.Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании 26 ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - назван греческой буквой "омикрон". Председатель ВОЗ Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола, а по заразности – со штаммом "дельта".Новый штамм выявлен уже не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.
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общество, италия, франция, центральный банк рф (цб рф), воз, антон силуанов, эльвира набиуллина, россия, коронавирус covid-19
15:18 30.11.2021
 
Силуанов призвал не паниковать из-за нового штамма коронавируса

Министр финансов Силуанов призвал не паниковать из-за нового штамма коронавируса

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов призвал пока не паниковать из-за нового штамма коронавируса, - меры противодействия нужно принимать после оценки его опасности для населения и экономики.
"Давайте пока не будем паниковать. Надо посмотреть, что это за штамм, насколько он более опасен, чем дельта-штамм. Тогда уже можно будет делать выводы о тех мерах, которые принимались у нас в текущем году и в прошлые годы в части обеспечения здоровья и жизни людей, с тем чтобы меньше влияния этого штамма было на наших граждан и экономику. Поэтому давайте посмотрим на заключение врачей и будем принимать меры воздействия", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Россия зовет".
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее во вторник отметила, что делать выводы о влиянии нового штамма коронавируса на экономику и денежно-кредитную политику пока преждевременно.
Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании 26 ноября классифицировала новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - назван греческой буквой "омикрон". Председатель ВОЗ Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола, а по заразности – со штаммом "дельта".
Новый штамм выявлен уже не только на юге Африки, но и в Гонконге, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии и других странах.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ОбществоИталияФранцияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВОЗАнтон СилуановЭльвира НабиуллинаРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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