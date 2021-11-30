https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761398424.html

В Хабаровском крае чиновников с медотводом переведут на удаленку

В Хабаровском крае чиновников с медотводом переведут на удаленку - РИА Новости, 30.11.2021

В Хабаровском крае чиновников с медотводом переведут на удаленку

Сотрудники органов исполнительной власти Хабаровского края, имеющие справку о медотводе от вакцинации от коронавируса, с 1 декабря перейдут на дистанционную... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:24

2021-11-30T10:24

2021-11-30T10:25

распространение коронавируса

общество

хабаровский край

татьяна зайцева

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569139149_0:11:3078:1742_1920x0_80_0_0_862c7c9c9029e7dfe3f7757378d62e86.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Сотрудники органов исполнительной власти Хабаровского края, имеющие справку о медотводе от вакцинации от коронавируса, с 1 декабря перейдут на дистанционную работу, сообщает правительство региона"Сотрудники органов исполнительной власти, имеющие заключение о медотводе, с 1 декабря перейдут на дистанционную работу", - говорится в сообщении.Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева отметила, что хорошо отреагировали на призыв вакцинировать своих сотрудников предприятия общепита."А вот на транспортных предприятиях и в отрасли ЖКХ темпы вакцинации по-прежнему низкие. Рейдовые мероприятия продолжатся", – отметила Зайцева, чьи слова приводятся в сообщении.По данным властей, в течение нескольких месяцев Хабаровский край держится на пике заболеваемости COVID-19. Ежедневно медики регистрируют более 500 новых случаев инфицирования. В то же время есть тенденция к снижению темпов роста заболеваемости, как отмечают в правительстве региона, это напрямую связано с введенными ограничениями.В регионе привито 56% от общей численности жителей, подлежащих вакцинации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/koronavirus-1761309905.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, хабаровский край, татьяна зайцева, коронавирус covid-19, коронавирус в россии