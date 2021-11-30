https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761398424.html
В Хабаровском крае чиновников с медотводом переведут на удаленку
В Хабаровском крае чиновников с медотводом переведут на удаленку - РИА Новости, 30.11.2021
В Хабаровском крае чиновников с медотводом переведут на удаленку
Сотрудники органов исполнительной власти Хабаровского края, имеющие справку о медотводе от вакцинации от коронавируса, с 1 декабря перейдут на дистанционную... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:24
2021-11-30T10:24
2021-11-30T10:25
распространение коронавируса
общество
хабаровский край
татьяна зайцева
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569139149_0:11:3078:1742_1920x0_80_0_0_862c7c9c9029e7dfe3f7757378d62e86.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Сотрудники органов исполнительной власти Хабаровского края, имеющие справку о медотводе от вакцинации от коронавируса, с 1 декабря перейдут на дистанционную работу, сообщает правительство региона"Сотрудники органов исполнительной власти, имеющие заключение о медотводе, с 1 декабря перейдут на дистанционную работу", - говорится в сообщении.Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева отметила, что хорошо отреагировали на призыв вакцинировать своих сотрудников предприятия общепита."А вот на транспортных предприятиях и в отрасли ЖКХ темпы вакцинации по-прежнему низкие. Рейдовые мероприятия продолжатся", – отметила Зайцева, чьи слова приводятся в сообщении.По данным властей, в течение нескольких месяцев Хабаровский край держится на пике заболеваемости COVID-19. Ежедневно медики регистрируют более 500 новых случаев инфицирования. В то же время есть тенденция к снижению темпов роста заболеваемости, как отмечают в правительстве региона, это напрямую связано с введенными ограничениями.В регионе привито 56% от общей численности жителей, подлежащих вакцинации.
https://radiosputnik.ria.ru/20211130/koronavirus-1761309905.html
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569139149_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_80d2853b62230d4f5227b33cb6446b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, хабаровский край, татьяна зайцева, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:24 30.11.2021 (обновлено: 10:25 30.11.2021)
В Хабаровском крае чиновников с медотводом переведут на удаленку
В Хабаровском крае чиновников с медотводом переведут на дистанционную работу
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости.
Сотрудники органов исполнительной власти Хабаровского края
, имеющие справку о медотводе от вакцинации от коронавируса, с 1 декабря перейдут на дистанционную работу, сообщает правительство региона
"Сотрудники органов исполнительной власти, имеющие заключение о медотводе, с 1 декабря перейдут на дистанционную работу", - говорится в сообщении.
Главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева
отметила, что хорошо отреагировали на призыв вакцинировать своих сотрудников предприятия общепита.
"А вот на транспортных предприятиях и в отрасли ЖКХ темпы вакцинации по-прежнему низкие. Рейдовые мероприятия продолжатся", – отметила Зайцева, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным властей, в течение нескольких месяцев Хабаровский край держится на пике заболеваемости COVID-19. Ежедневно медики регистрируют более 500 новых случаев инфицирования. В то же время есть тенденция к снижению темпов роста заболеваемости, как отмечают в правительстве региона, это напрямую связано с введенными ограничениями.
В регионе привито 56% от общей численности жителей, подлежащих вакцинации.