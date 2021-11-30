https://ria.ru/20211130/koloniya-1761457336.html
Калужский омбудсмен не нашел серьезных нарушений в ИК-4
Калужский омбудсмен не нашел серьезных нарушений в ИК-4 - РИА Новости, 30.11.2021
Калужский омбудсмен не нашел серьезных нарушений в ИК-4
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников сообщил, что не нашел фатальных нарушений в ИК-4 и что в колонии "не бьют и голодом не... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:35
2021-11-30T14:35
2021-11-30T14:36
общество
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников сообщил, что не нашел фатальных нарушений в ИК-4 и что в колонии "не бьют и голодом не морят".Ранее Telegram-каналы сообщили со ссылкой на родственников осуждённых, что в ИК-4 строгого режима города Медынь Калужской области осужденных якобы морят голодом и избивают. Региональное УФСИН на это заявило, что никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники колонии не допускали, а пищу они принимают согласно распорядку дня. Региональная прокуратура по итогам проверки тоже заявила, что не нашла подтверждения изложенных в СМИ фактов.Зельников написал на своей странице в Facebook, что посетил ИК-4 с проверкой."За 4,5 часа встретился и переговорил с более чем тремя десятками осужденных колонии. Нарушения прав есть, но они не носят фатальный характер. Никого здесь не бьют и голодом не морят", - сказал он.
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общество, калужская область
14:35 30.11.2021 (обновлено: 14:36 30.11.2021)
Калужский омбудсмен не нашел серьезных нарушений в ИК-4
Калужский омбудсмен Зельников заявил, что в ИК-4 заключенных не бьют и голодом не морят