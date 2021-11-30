https://ria.ru/20211130/kabul-1761403739.html

Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи

Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.11.2021

Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи

Москва 1 декабря доставит в Кабул новую партию гуманитарной помощи, также будет организован очередной вывозной рейс, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:46

2021-11-30T10:46

2021-11-30T10:55

захват власти в афганистане талибами

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замир кабулов

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва 1 декабря доставит в Кабул новую партию гуманитарной помощи, также будет организован очередной вывозной рейс, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Да", - сказал он, в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли 1 декабря организуется новая доставка гуманитарной помощи в Афганистан.Он также подтвердил, что в этот же день будет организован новый вывозной рейс из Кабула.Как сообщил РИА Новости диписточник в Кабуле, гуманитарный груз составит от 45 до 60 тонн.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм.

https://ria.ru/20211125/afganistan-1760709204.html

https://ria.ru/20211125/afganistan-1760694657.html

кабул (город)

афганистан

россия

москва

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в мире, кабул (город), афганистан, россия, москва, замир кабулов