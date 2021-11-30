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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211130/kabul-1761403739.html
Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи
Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи - РИА Новости, 30.11.2021
Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи
Москва 1 декабря доставит в Кабул новую партию гуманитарной помощи, также будет организован очередной вывозной рейс, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:46
2021-11-30T10:55
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
москва
замир кабулов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва 1 декабря доставит в Кабул новую партию гуманитарной помощи, также будет организован очередной вывозной рейс, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Да", - сказал он, в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли 1 декабря организуется новая доставка гуманитарной помощи в Афганистан.Он также подтвердил, что в этот же день будет организован новый вывозной рейс из Кабула.Как сообщил РИА Новости диписточник в Кабуле, гуманитарный груз составит от 45 до 60 тонн.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм.
https://ria.ru/20211125/afganistan-1760709204.html
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кабул (город)
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в мире, кабул (город), афганистан, россия, москва, замир кабулов
Материал дополняется
10:46 30.11.2021 (обновлено: 10:55 30.11.2021)
 
Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи

Россия 1 декабря доставит в Кабул партию гуманитарной помощи

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители едут на повозке по улице в Кабуле
Местные жители едут на повозке по улице в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва 1 декабря доставит в Кабул новую партию гуманитарной помощи, также будет организован очередной вывозной рейс, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Да", - сказал он, в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли 1 декабря организуется новая доставка гуманитарной помощи в Афганистан.
Люди на рынке в Кабуле - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 14:09Захват власти в Афганистане талибами
Мишустин призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Афганистане
Он также подтвердил, что в этот же день будет организован новый вывозной рейс из Кабула.
Как сообщил РИА Новости диписточник в Кабуле, гуманитарный груз составит от 45 до 60 тонн.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 13:14
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявили в МИД
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанРоссияМоскваЗамир Кабулов
 
 
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