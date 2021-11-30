https://ria.ru/20211130/izrail-1761424364.html

В дипмиссии оценили, как повлияет закрытие границ Израилем на туризм

В дипмиссии оценили, как повлияет закрытие границ Израилем на туризм - РИА Новости, 30.11.2021

В дипмиссии оценили, как повлияет закрытие границ Израилем на туризм

Закрытие Израилем границ для иностранцев повлияет на планы въезда в страну туристов, привитых "Спутник V", поскольку временно туристические поездки в Израиль... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:21

2021-11-30T12:21

2021-11-30T12:21

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вакцина "спутник v"

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Закрытие Израилем границ для иностранцев повлияет на планы въезда в страну туристов, привитых "Спутник V", поскольку временно туристические поездки в Израиль приостановлены из-за риска распространения нового штамма коронавируса "омикрон", сказал РИА Новости пресс-атташе посольства Израиля в РФ Рами Теплицкий."На сегодняшний день въезд в Израиль не разрешен всем иностранным гражданам, включая иностранных туристов, это связано с риском распространения нового штамма коронавируса. Въезд в страну возможен только для обладателей израильских паспортов. Сейчас власти Израиля рассматривают, как дальше будет организованы поездки, включая с туристическими целями", - сказал израильский дипломат.Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Израиль можно въехать только по израильскому паспорту."Это решение повлияет на планы открыть границы для туристов, привитых "Спутник V", потому что туризм в Израиль временно приостановлен", - добавил Теплицкий.Израиль закрывает границы для иностранцев на две недели из-за нового штамма COVID "омикрон". Возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по выходу из которого необходимо будет сделать еще одну проверку на коронавирус. Для переболевших и вакцинированных карантин продлится трое суток, для непривитых - семь дней в случае негативного повторного теста и 14 дней без него. Израильтянам, вернувшимся из африканских стран, определенных как "красные" (с высоким уровнем заболеваемости, сейчас к этой категории отнесены почти все страны Африки), придется проходить карантин в специализированных отелях. Кроме того, комиссия министров приняла решение о цифровой слежке подтвержденными носителями нового штамма "омикрон".В Израиле ранее был зафиксирован случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке. Кроме того, есть подозрение о заражении еще нескольких человек, они сдали тесты и ожидают результаты на самоизоляции. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в пятницу днем отметил, что страна находится "на грани чрезвычайной ситуации", и призвал всех "быть полностью готовыми к круглосуточной работе".С ноября Израиль открыл границы для туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. В список одобренных вакцин вошли Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. Планировалось, что с 1 декабря туристы, привитые "Спутником V", также смогут въехать в Израиль.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян. В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.

https://ria.ru/20211128/geolokatsiya-1761174050.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211128/izrail-1761114886.html

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израиль, новости - туризм, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", омикрон-штамм коронавируса