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В ВТБ констатируют рост числа частных инвесторов на фондовом рынке РФ
В ВТБ констатируют рост числа частных инвесторов на фондовом рынке РФ - РИА Новости, 30.11.2021
В ВТБ констатируют рост числа частных инвесторов на фондовом рынке РФ
В ВТБ констатируют увеличение числа частных инвесторов на российском фондовом рынке. На Московской бирже количество частных счетов за последние полтора года... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:09
2021-11-30T15:09
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втб
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В ВТБ констатируют увеличение числа частных инвесторов на российском фондовом рынке. На Московской бирже количество частных счетов за последние полтора года выросло почти в два раза, заявил руководитель департамента операций на рынке акций ВТБ Капитал Тимур Насардинов, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет".Доля розничных инвесторов, по мнению Насардинова, продолжит расти."Несмотря на колоссальный приток частных лиц на рынок акций, сейчас в России их доля на рынке составляет порядка 3-4%, то есть около 35-40 миллионов долларов. Если сравнивать этот показатель, например, с Турцией - то это 10%, с Польшей – 20%. Я уже не говорю про другие развитые страны. Потенциал достаточно большой", - отметил менеджер ВТБ.По словам Насардинова, на фоне восстановления глобальной экономики российский рынок рос опережающими темпами. К октябрю 2021 года индекс РТС достигал многолетнего максимума – превышал 1900 пунктов. Помимо роста индекса, в этом года на рынке произошло структурное расширение, что очень важно. В этом году состоялось порядка 25 первичных и вторичных размещений общим объемом более 8 миллиардов долларов.
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экономика, россия зовет!, втб, россия
15:09 30.11.2021
 

В ВТБ констатируют рост числа частных инвесторов на фондовом рынке РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБанк ВТБ
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В ВТБ констатируют увеличение числа частных инвесторов на российском фондовом рынке. На Московской бирже количество частных счетов за последние полтора года выросло почти в два раза, заявил руководитель департамента операций на рынке акций ВТБ Капитал Тимур Насардинов, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет".

"Важный тренд, который я бы хотел отметить, это приход частных инвесторов на рынок. На текущий момент, на Московской бирже уже имеют собственные счета порядка 15 миллионов человек. Это почти двукратный прирост за последние полтора года. Локальные инвесторы, действительно, становятся важным игроком на рынке. С начала года розничные инвесторы купили российских акций на сумму около 5 миллиардов долларов. Для сравнения западные фонды инвестировали около 3 миллиардов. Это дает рынку дополнительную устойчивость. Это очень позитивный тренд", - сказал он.

Доля розничных инвесторов, по мнению Насардинова, продолжит расти.
"Несмотря на колоссальный приток частных лиц на рынок акций, сейчас в России их доля на рынке составляет порядка 3-4%, то есть около 35-40 миллионов долларов. Если сравнивать этот показатель, например, с Турцией - то это 10%, с Польшей – 20%. Я уже не говорю про другие развитые страны. Потенциал достаточно большой", - отметил менеджер ВТБ.
По словам Насардинова, на фоне восстановления глобальной экономики российский рынок рос опережающими темпами. К октябрю 2021 года индекс РТС достигал многолетнего максимума – превышал 1900 пунктов. Помимо роста индекса, в этом года на рынке произошло структурное расширение, что очень важно. В этом году состоялось порядка 25 первичных и вторичных размещений общим объемом более 8 миллиардов долларов.
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