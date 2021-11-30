Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в России
Глава АТП Родзянко назвал главную проблему иностранных инвестиций в России
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДиректор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на ПМЭФ-20019
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент Американской торговой палаты (АТП, AmCham) Алексис Родзянко в интервью РИА Новости назвал главную проблему иностранных инвестиций в России – это использование Уголовного кодекса РФ для решения хозяйственных споров.
"Не пользуйтесь Уголовным кодексом для решения хозяйственных вопросов и очень бережно относитесь к частной собственности. Освоив эти две истины, вы очень много сделаете для улучшения инвестиционного климата в России", - советует Родзянко.
Настораживающим сигналом для частных инвесторов в России, по его словам, в частности, стало нашумевшее дело Майкла Калви из Baring Vostok. В 2019 году американский инвестор, был арестован в Москве по уголовному делу об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 миллиарда рублей. Позже суд назначил всем фигурантам дела условные сроки. Но это дело – лишь вершина айсберга, уверен президент АТП. Аналогичные истории, по его словам, происходя в России изо дня в день.
Он напомнил о случае, который приводил в пример бизнес-омбудсмен Борис Титов на Восточном экономическом форуме. "В ходе "круглого стола" Титов привел потрясающий пример беззакония властей в отношении одной предпринимательницы. Оббегав сотни инстанций, она наконец получила ссуду, чтобы приобрести трактор. И потом успешно трудилась, пока в один прекрасный день ее не арестовали. За то, что она, используя свой трактор, помогла соседу. Нецелевое использование – таков был суровый вердикт. В результате на нее завели уголовное дело, какое-то время держали в СИЗО", - рассказал Родзянко.
Таких примеров, по его словам, в России немало. "Сколько таких несправедливых историй происходит изо дня в день в России? Дело Калви прозвучало так громко, потому что коснулось иностранного инвестора, но 99,9% похожих историй связаны с россиянами", - уверен глава палаты.
"Будьте осторожны, вы можете попасть за решетку ни за что, ни про что, буквально из-за коммерческого спора",- предупредил Родзянко.