https://ria.ru/20211130/instagram-1761435617.html

Instagram заблокировал аккаунт "Молодой гвардии Единой России"

Instagram заблокировал аккаунт "Молодой гвардии Единой России" - РИА Новости, 30.11.2021

Instagram заблокировал аккаунт "Молодой гвардии Единой России"

"Молодая Гвардия Единой России" сообщила, что ее аккаунт в Instagram заблокирован, и связывает это со своими протестами против решения сейма Латвии о запрете на РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:16

2021-11-30T13:16

2021-11-30T13:16

в мире

молодая гвардия единой россии

instagram

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" сообщила, что ее аккаунт в Instagram заблокирован, и связывает это со своими протестами против решения сейма Латвии о запрете на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, заявили в пресс-службе движения."Мы считаем, что аккаунт подвергся атаке после протеста МГЕР против решения сейма Латвии о запрете на использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. Сейчас мы разбираемся в ситуации, работаем со службой поддержки соцсети и добиваемся скорейшего возвращения аккаунта. Все новости сейчас выходят в аккаунте @polit.school21 – это наш федеральный проект "Школа парламентаризма", позволяющий молодежи, делающей первые шаги в политике, стажироваться в органах законодательной власти", - заявил и.о. председателя координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов, которого цитирует пресс-служба.Аккаунт "Молодой Гвардии Единой России" в Instagram @vmgere ведется с 2014 года и имеет аудиторию в 65,5 тысячи подписчиков. Ранее аккаунты МГЕР в различных соцсетях неоднократно подвергались информационными атакам по аналогичным причинам, заявили в пресс-службе.Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.

https://ria.ru/20211103/akkaunt-1757629674.html

https://ria.ru/20211025/rt-1756130058.html

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в мире, молодая гвардия единой россии, instagram