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Instagram заблокировал аккаунт "Молодой гвардии Единой России"
Instagram заблокировал аккаунт "Молодой гвардии Единой России" - РИА Новости, 30.11.2021
Instagram заблокировал аккаунт "Молодой гвардии Единой России"
"Молодая Гвардия Единой России" сообщила, что ее аккаунт в Instagram заблокирован, и связывает это со своими протестами против решения сейма Латвии о запрете на РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:16
2021-11-30T13:16
в мире
молодая гвардия единой россии
instagram
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" сообщила, что ее аккаунт в Instagram заблокирован, и связывает это со своими протестами против решения сейма Латвии о запрете на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, заявили в пресс-службе движения."Мы считаем, что аккаунт подвергся атаке после протеста МГЕР против решения сейма Латвии о запрете на использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. Сейчас мы разбираемся в ситуации, работаем со службой поддержки соцсети и добиваемся скорейшего возвращения аккаунта. Все новости сейчас выходят в аккаунте @polit.school21 – это наш федеральный проект "Школа парламентаризма", позволяющий молодежи, делающей первые шаги в политике, стажироваться в органах законодательной власти", - заявил и.о. председателя координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов, которого цитирует пресс-служба.Аккаунт "Молодой Гвардии Единой России" в Instagram @vmgere&nbsp; ведется с 2014 года и имеет аудиторию в 65,5 тысячи подписчиков. Ранее аккаунты МГЕР в различных соцсетях неоднократно подвергались информационными атакам по аналогичным причинам, заявили в пресс-службе.Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
https://ria.ru/20211103/akkaunt-1757629674.html
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в мире, молодая гвардия единой россии, instagram
13:16 30.11.2021
 
Instagram заблокировал аккаунт "Молодой гвардии Единой России"

"Молодая гвардия Единой России" сообщила о блокировке своего аккаунта в Instagram

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" сообщила, что ее аккаунт в Instagram заблокирован, и связывает это со своими протестами против решения сейма Латвии о запрете на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, заявили в пресс-службе движения.
"Мы считаем, что аккаунт подвергся атаке после протеста МГЕР против решения сейма Латвии о запрете на использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. Сейчас мы разбираемся в ситуации, работаем со службой поддержки соцсети и добиваемся скорейшего возвращения аккаунта. Все новости сейчас выходят в аккаунте @polit.school21 – это наш федеральный проект "Школа парламентаризма", позволяющий молодежи, делающей первые шаги в политике, стажироваться в органах законодательной власти", - заявил и.о. председателя координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов, которого цитирует пресс-служба.
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Аккаунт "Молодой Гвардии Единой России" в Instagram @vmgere  ведется с 2014 года и имеет аудиторию в 65,5 тысячи подписчиков. Ранее аккаунты МГЕР в различных соцсетях неоднократно подвергались информационными атакам по аналогичным причинам, заявили в пресс-службе.
Сейм Латвии официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. Новость мгновенно вызвала широкий общественный и медийный международный резонанс.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
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В миреМолодая гвардия Единой РоссииInstagram
 
 
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