https://ria.ru/20211130/inflyatsiya-1761469252.html

Путин признал действия по сдерживанию инфляции своевременными

Путин признал действия по сдерживанию инфляции своевременными - РИА Новости, 30.11.2021

Путин признал действия по сдерживанию инфляции своевременными

Правительство и Центробанк России своевременно принимают решения по сдерживанию инфляции в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:08

2021-11-30T15:08

2021-11-30T15:37

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

владимир путин

правительство рф

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство и Центробанк России своевременно принимают решения по сдерживанию инфляции в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин."Имея базовые основы развития российской экономики, это фундаментальные базовые основы, это макроэкономические показатели, мы будем за этим все-таки следить. И поэтому и правительство, и Банк России они своевременно, на мой взгляд, принимают решения по сдерживанию, скажем, той же инфляции", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

https://ria.ru/20211130/tseny-1761454854.html

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экономика, владимир путин, правительство рф, центральный банк рф (цб рф), россия