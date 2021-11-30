https://ria.ru/20211130/inflyatsiya-1761469252.html
Путин признал действия по сдерживанию инфляции своевременными
Путин признал действия по сдерживанию инфляции своевременными - РИА Новости, 30.11.2021
Путин признал действия по сдерживанию инфляции своевременными
Правительство и Центробанк России своевременно принимают решения по сдерживанию инфляции в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:08
2021-11-30T15:08
2021-11-30T15:37
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
владимир путин
правительство рф
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство и Центробанк России своевременно принимают решения по сдерживанию инфляции в стране, сообщил президент РФ Владимир Путин."Имея базовые основы развития российской экономики, это фундаментальные базовые основы, это макроэкономические показатели, мы будем за этим все-таки следить. И поэтому и правительство, и Банк России они своевременно, на мой взгляд, принимают решения по сдерживанию, скажем, той же инфляции", - сказал Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
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экономика, владимир путин, правительство рф, центральный банк рф (цб рф), россия
15:08 30.11.2021 (обновлено: 15:37 30.11.2021)
Путин признал действия по сдерживанию инфляции своевременными
Президент Путин признал действия правительства и ЦБ по сдерживанию инфляции своевременными