https://ria.ru/20211130/gorenie-1761406419.html

В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрыва

В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрыва - РИА Новости, 30.11.2021

В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрыва

Точной даты окончания работ в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области нет, в некоторых ее точках горение продолжается, заявил врио главы МЧС РФ Александр... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:59

2021-11-30T10:59

2021-11-30T11:14

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Точной даты окончания работ в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области нет, в некоторых ее точках горение продолжается, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Нет такого лица, которое конкретно бы назначил дату… Все зависит от рудничной атмосферы. Она меняется динамично, но не в лучшую сторону. Заборы, которые проводятся как внешние, так и внутренние, показывают, что оксид углерода возрос в пять раз, вырос ацетилен. Это значит, что в некоторых точках шахты происходит горение", - сказал он журналистам.Чуприян добавил, что спасатели занимаются откачкой воды, чтобы исключить затопление шахты, бурят три дополнительные скважины для предотвращения образования опасных концентраций газа, причем "бурение происходит через сложные породы"."Мы закачиваем азот - более 23 тысяч кубов уже закачали в шахту, более тысячи тонн хладона, для того чтобы связывать молекулы метана и не создавать взрывоопасной среды", - заметил врио министра.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211130/shakhta-1761405058.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе