https://ria.ru/20211130/forum-1761507532.html

Стартовали мероприятия форума и конкурса инноваторов IN'HUB 2022

Стартовали мероприятия форума и конкурса инноваторов IN'HUB 2022 - РИА Новости, 30.11.2021

Стартовали мероприятия форума и конкурса инноваторов IN'HUB 2022

В чем нуждаются сегодня российские изобретатели? Как они могут помочь промышленным компаниям эффективно интегрироваться в новую реальность? Эти и другие вопросы РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:56

2021-11-30T17:56

2021-11-30T17:56

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 ноя – Пресс-служба "Норникель". В чем нуждаются сегодня российские изобретатели? Как они могут помочь промышленным компаниям эффективно интегрироваться в новую реальность? Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на тематическом пресс-брифинге в рамках презентации Международного форума инноваторов и конкурса изобретателей IN'HUB.Соорганизаторами IN'HUB выступили министерство промышленности и торговли РФ, компания "Норильский никель" и Международный салон изобретений, новейших технологий и научных достижений "Inventions Geneva". Изобретатели и инноваторы из более, чем 20 стран получат особую возможность для знакомства с крупными компаниями и инвесторами, обмена опытом и хорошего бизнес-старта. События форума продлятся до октября 2022 года."В настоящее время перед промышленностью остро стоят задачи научно-технологического и инновационного развития, которое невозможно в отрыве от привлечения инвестиций. Важную роль в совершенствовании российских технологий, повышении доли в промышленном производстве инновационной продукции, укреплении ее конкурентоспособности играют ведущие российские компании. Запуск нового проекта IN’HUB даст возможность компаниям получить доступ к лучшим мировым изобретениям, технологиям и компетенциям, а также своевременно решать задачи, стоящие перед отраслями промышленности. Реализация проекта приведет к повышению качества разработок и технологий, а также повысит уровень их коммерциализации как в России, так и за рубежом, - считает директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский.В рамках конференции участники обсудили вопросы привлечения новых технологий в Россию, проблемы определения эффективности уже существующих разработок и препятствия к внедрению новых. Акцентировали внимание на том, что IN'HUB 2022 станет прекрасной площадкой для взаимодействия инноваторов с представителями промышленных компаний."Можно с уверенностью сказать, что компания "Норникель" интегрирована в глобальный рынок инноваций, открыта для рационализаторских инициатив и активно принимает участие в совершенствовании производственного облика России. Мы, как и большинство компаний нашей страны, готовы серьезно менять производственные процессы на основе больших данных, реализовывать совместные проекты, направленные на внедрение искусственного интеллекта, систем роботизации, цифровых двойников и многое другое. Сейчас лучшее время объединить усилия ведущих российских компаний, инвесторов, банков, представителей социально ответственного бизнеса, чтобы дать дорогу российским инновациям и продвинуть наукоемкую продукцию на мировом рынке", - считает вице-президент по инновациям компании "Норникель" Виталий Бусько.Организаторы форума ставят перед собой задачи по повышению ценности современного российского изобретательства как внутри страны, так и на международной арене: укрепление российского рынка новых прорывных технологий и продвижение российской высокотехнологичной инновационной продукции за рубежом.Директор Международного салона изобретений, новейших технологий и научных достижений "Inventions Geneva" Гаэль Гросжан отметила значимость мероприятия и поблагодарила российских партнеров за возможность участвовать в интересном проекте."Сегодня срок жизни используемых продуктов и оборудования обычно составляет менее трех лет, поэтому половину технологий, которыми мы будем пользоваться через 10 лет, еще предстоит изобрести. В этой связи изобретателям необходимо встретиться с инвесторами, которые бы коммерциализировали изобретения, чтобы мы все могли воспользоваться передовыми преимуществами и удобствами. По нашему опыту мы знаем, что самостоятельное продвижение изобретений стоит их создателям большого количества времени и денег, но не гарантирует никакого успеха. Наша задача – помочь им выйти на связь с тысячами профессиональных закупщиков по всему миру", - сказала она.Следующим ключевым событием проекта IN'HUB станет Международный конкурс изобретательских проектов, в котором, как ожидается, примут участие не менее 1000 участников. Старт приема заявок назначен на февраль 2022 года. Параллельно на многофункциональном портале форума запускается образовательный проект и открывается 3D выставка с изобретениями.Финальный этап IN'HUB 2022 с лекциями, дискуссионными встречами и награждением финалистов планируется провести 6-8 октября следующего года в Новосибирске, научной столице Сибири.СПРАВКА:IN'HUB - комплекс мероприятий и платформа межотраслевого взаимодействия изобретателей, бизнеса и инвесторов для совместного развития технологий будущего и их внедрения в производство. Предпосылкой возникновения проекта стал опыт организации экспозиции российских изобретений и инноваций на крупнейших международных выставках, в том числе "Inventions Geneva", "Brussels Innova", "Paris Lepine" с 2000 года.Inventions Geneva - международный салон изобретений в Швейцарии, организатор крупнейших инновационных выставок. Проводит мероприятия под патронажем Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) - специализированного учреждения ООН - с 1972 года.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы