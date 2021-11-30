https://ria.ru/20211130/forum-1761486014.html
Путин пригласил участников форума "Россия зовет!" на ПМЭФ
Путин пригласил участников форума "Россия зовет!" на ПМЭФ - РИА Новости, 30.11.2021
Путин пригласил участников форума "Россия зовет!" на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин поблагодарил участников инвестиционного форума "Россия зовет!" за интерес к работе с РФ и пригласил их на ПМЭФ. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:12
2021-11-30T16:12
2021-11-30T16:12
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил участников инвестиционного форума "Россия зовет!" за интерес к работе с РФ и пригласил их на ПМЭФ."Хочу поблагодарить всех вас за сегодняшнее участие, уважаемые дамы и господа, за интерес к работе с Россией, за доверие, которое вы нам оказываете. Со своей стороны сделаем все для того, чтобы это доверие было оправдано", - сказал он в завершении своего участия в пленарном заседании форума.Путин также просил не сердиться тех, кто не успел задать вопросы."Мы обязательно сделаем это в следующий раз. Или на каких-то других актуальных площадках, на которых многие из вас принимают участие. В том числе и на Петербургском международном экономическом форуме, на который я вас всех приглашаю", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211130/putin-1761463264.html
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экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд), россия
Путин пригласил участников форума "Россия зовет!" на ПМЭФ
Президент Путин пригласил участников инвестиционного форума "Россия зовет!" на ПМЭФ