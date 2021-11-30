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Краснодарский край
https://ria.ru/20211130/elektromobili-1761481199.html
На Кубани построят более 120 быстрых зарядных станций для электромобилей
На Кубани построят более 120 быстрых зарядных станций для электромобилей - РИА Новости, 30.11.2021
На Кубани построят более 120 быстрых зарядных станций для электромобилей
Краснодарский край планирует до конца 2022 года построить более 120 быстрых зарядных станций для электромобилей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:57
2021-11-30T17:08
экономика
краснодарский край
россия
александр трембицкий
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Краснодарский край планирует до конца 2022 года построить более 120 быстрых зарядных станций для электромобилей, сообщает администрация региона."В настоящее время в регионе функционируют 53 быстрых зарядных станции. Для строительства еще 124 в адрес министерства экономического развития РФ подали заявку на получение субсидии", - говорится в сообщении.Как сообщил замгубернатора края Александр Трембицкий, регион провел большую работу по подбору перспективных земельных участков для таких быстрых станций."Автомобилисты должны заряжать свой транспорт в комфортных для них условиях. Поэтому и места размещения выбирали с наличием придорожной или внутригородской инфраструктуры. Теперь необходимо проработать все возможные варианты технического присоединения и установки оборудования", – пояснил Трембицкий.В Краснодарском крае организации и физические лица освобождены от уплаты транспортного налога на электромобили с мощностью двигателей до 150 лошадиных сил. Льготу предоставляют на один из зарегистрированных на жителя или предприятие автомобилей.
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экономика, краснодарский край, россия, александр трембицкий
15:57 30.11.2021 (обновлено: 17:08 30.11.2021)
 
На Кубани построят более 120 быстрых зарядных станций для электромобилей

На Кубани планируют построить более 120 быстрых зарядных станций для электромобилей

© РИА Новости / Людмила Попова / Перейти в фотобанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Людмила Попова
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Краснодарский край планирует до конца 2022 года построить более 120 быстрых зарядных станций для электромобилей, сообщает администрация региона.
"В настоящее время в регионе функционируют 53 быстрых зарядных станции. Для строительства еще 124 в адрес министерства экономического развития РФ подали заявку на получение субсидии", - говорится в сообщении.
Как сообщил замгубернатора края Александр Трембицкий, регион провел большую работу по подбору перспективных земельных участков для таких быстрых станций.
"Автомобилисты должны заряжать свой транспорт в комфортных для них условиях. Поэтому и места размещения выбирали с наличием придорожной или внутригородской инфраструктуры. Теперь необходимо проработать все возможные варианты технического присоединения и установки оборудования", – пояснил Трембицкий.
В Краснодарском крае организации и физические лица освобождены от уплаты транспортного налога на электромобили с мощностью двигателей до 150 лошадиных сил. Льготу предоставляют на один из зарегистрированных на жителя или предприятие автомобилей.

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