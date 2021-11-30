https://ria.ru/20211130/ekonomika-1761484332.html
Путин отметил высокую роль фондового рынка в восстановлении экономики
Путин отметил высокую роль фондового рынка в восстановлении экономики - РИА Новости, 30.11.2021
Путин отметил высокую роль фондового рынка в восстановлении экономики
Президент России Владимир Путин отметил важную роль фондового рынка в восстановлении отечественной экономики, обратил внимание на рост объемов размещений ценных РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:04
2021-11-30T16:04
2021-11-30T16:04
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важную роль фондового рынка в восстановлении отечественной экономики, обратил внимание на рост объемов размещений ценных бумаг и на выход индексов на допандемийный уровень."Важную роль в восстановлении российской экономики, в ее выходе на траекторию долгосрочного роста играет банковский сектор и фондовый рынок. Опираясь на фундаментальные макроэкономические факторы, российские фондовые индексы превысили допандемийный уровень. Растут объемы размещений акций и облигаций отечественных компаний", - сказал президент, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"По его словам, Россия будет повышать привлекательность своих площадок, в том числе для зарубежных инвесторов."Добавлю при этом, что рынок ценных бумаг становится более доступным для малого и среднего бизнеса. В текущем году объем размещений облигаций такими компаниями составил 7,6 миллиарда рублей. Намерены и дальше развивать этот инструмент привлечения средств и в целом поддерживать некрупный бизнес, предлагая новые решения…", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211130/forum-1761432318.html
https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761425238.html
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экономика, владимир путин, россия
Путин отметил высокую роль фондового рынка в восстановлении экономики
Президент Путин отметил высокую роль фондового рынка в восстановлении российской экономики