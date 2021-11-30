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На водителя грузовика, сбившего насмерть двух женщин в Рязани, завели дело
На водителя грузовика, сбившего насмерть двух женщин в Рязани, завели дело - РИА Новости, 30.11.2021
На водителя грузовика, сбившего насмерть двух женщин в Рязани, завели дело
Уголовное дело возбуждено против водителя грузовика, протаранившего остановку общественного транспорта в Рязани, в результате чего две женщины погибли, еще одна РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:55
2021-11-30T18:55
происшествия
рязанская область
рязань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
россия
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РЯЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против водителя грузовика, протаранившего остановку общественного транспорта в Рязани, в результате чего две женщины погибли, еще одна госпитализирована, сообщает УМВД по региону.Ранее полиция сообщила, что около 16.00 на Ряжском шоссе в Рязани на остановке общественного транспорта произошло ДТП. По предварительной информации, водитель 1982 года рождения на грузовом автомобиле, уходя от столкновения с впереди остановившейся перед пешеходным переходом машиной, совершил наезд на трёх женщин, стоявших на остановке. Две из них погибли, третья госпитализирована."В отношении водителя грузовика следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
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рязанская область
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происшествия, рязанская область, рязань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
18:55 30.11.2021
 
На водителя грузовика, сбившего насмерть двух женщин в Рязани, завели дело

Против водителя грузовика, сбившего насмерть двух женщин в Рязани, возбудили дело

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РЯЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против водителя грузовика, протаранившего остановку общественного транспорта в Рязани, в результате чего две женщины погибли, еще одна госпитализирована, сообщает УМВД по региону.
Ранее полиция сообщила, что около 16.00 на Ряжском шоссе в Рязани на остановке общественного транспорта произошло ДТП. По предварительной информации, водитель 1982 года рождения на грузовом автомобиле, уходя от столкновения с впереди остановившейся перед пешеходным переходом машиной, совершил наезд на трёх женщин, стоявших на остановке. Две из них погибли, третья госпитализирована.
"В отношении водителя грузовика следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРязанская областьРязаньМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)АвтоРоссия
 
 
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