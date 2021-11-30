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Томенко поручил главам муниципалитетов информировать об уборке дорог
Томенко поручил главам муниципалитетов информировать об уборке дорог - РИА Новости, 30.11.2021
Томенко поручил главам муниципалитетов информировать об уборке дорог
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам муниципалитетов подробно и регулярно информировать жителей о ходе ликвидации последствий непогоды,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:56
2021-11-30T15:56
2021-11-30T15:56
алтайский край
общество
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главам муниципалитетов подробно и регулярно информировать жителей о ходе ликвидации последствий непогоды, сообщает Telegram-канал правительства региона."По итогам оперативного совещания… Виктор Томенко поручил главам городов и районов Алтайского края не только организовать работу по расчистке дорог и тротуаров, но и докладывать жителям через СМИ о том, как и в какие сроки планируется убрать снег и устранить гололедицу", - говорится в сообщении.Губернатор обратил внимание, что ликвидация последствий природных катаклизмов, произошедших в конце минувшей недели, видимо, займёт определенное время, и жители края должны знать, что и как делается в настоящее время и когда будет наведён порядок.В Алтайском крае прошли сильные снегопады, из-за чего проезд по дорогам оказался затруднён.
https://ria.ru/20211129/kinozaly-1761273211.html
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общество, алтайский край, виктор томенко
Томенко поручил главам муниципалитетов информировать об уборке дорог
Глава Алтайского края Томенко поручил главам муниципалитетов информировать об уборке дорог