https://ria.ru/20211130/donbass-1761505942.html
Глава ЛНР получил удостоверение члена партии "Единая Россия"
Глава ЛНР получил удостоверение члена партии "Единая Россия" - РИА Новости, 30.11.2021
Глава ЛНР получил удостоверение члена партии "Единая Россия"
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Водолацкий торжественно вручил главе самопровозглашенной Луганской народной республики удостоверение... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:41
2021-11-30T17:41
2021-11-30T17:41
в мире
виктор водолацкий
единая россия
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Водолацкий торжественно вручил главе самопровозглашенной Луганской народной республики удостоверение члена правящей партии "Единая Россия", передает корреспондент РИА Новости из актового зала Луганского государственного университета имени Владимира Даля, где проходит мероприятие.
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в мире, виктор водолацкий, единая россия, луганская народная республика, владимир даль, россия
Глава ЛНР получил удостоверение члена партии "Единая Россия"
Глава ЛНР Леонид Пасечник получил удостоверение члена партии "Единая Россия"