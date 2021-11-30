Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/donbass-1761418002.html
Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ
Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.11.2021
Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ
Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:50
2021-11-30T11:50
в мире
украина
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761414380_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5781a28fc724bf84f12fe0679aa7ca2d.jpg
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела села Николаевка со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в представительстве ЛНР в СЦКК.Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник обстреляли из минометов подконтрольное республике село Николаевка в Донбассе, были повреждены жилые дома."Представительством ЛНР в СЦКК проводится фиксация в населенном пункте Николаевка последствий нарушений режима прекращения огня 29 ноября 2021 года со стороны вооруженных формирований Украины с применением минометов", - заявил представитель ЛНР в СЦКК журналистам.Он уточнил, что в результате обстрела частично разрушен один двухквартирный дом, в двух многоквартирных домах повреждено остекление, также разрушены хозяйственные постройки.
https://ria.ru/20211128/obstrely-1761161990.html
украина
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761414380_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b1b69666ed87e51a616ec3820b6b3006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
11:50 30.11.2021
 
Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ

Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских силовиков

© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела села Николаевка со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в представительстве ЛНР в СЦКК.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник обстреляли из минометов подконтрольное республике село Николаевка в Донбассе, были повреждены жилые дома.
© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
1 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
2 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
3 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
4 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
5 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
1 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
2 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
3 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
4 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
5 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
"Представительством ЛНР в СЦКК проводится фиксация в населенном пункте Николаевка последствий нарушений режима прекращения огня 29 ноября 2021 года со стороны вооруженных формирований Украины с применением минометов", - заявил представитель ЛНР в СЦКК журналистам.
Он уточнил, что в результате обстрела частично разрушен один двухквартирный дом, в двух многоквартирных домах повреждено остекление, также разрушены хозяйственные постройки.
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 18:46
В ЛНР раскритиковали ОБСЕ за отсутствие реакции на обстрелы в Донбассе
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
10:52На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык
10:52В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
10:50Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством
10:47МИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"
10:45Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова
10:45Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис
10:40В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой
10:39В Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме
10:38В Крыму сняли часть ограничений из-за коронавируса
10:35ВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного состава
10:33В Москве проверяют школы и суды после сообщений о минировании
10:31В Турции рассказали о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным
Лента новостейМолния
Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством КиргизииНа Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский языкВ МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в ДонбассеСенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонствомМИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикойВ Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о КрымеВ Крыму сняли часть ограничений из-за коронавирусаВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного составаВ Москве проверяют школы и суды после сообщений о минированииВ Турции рассказали о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным