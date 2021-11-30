Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ
Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских силовиков
© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела села Николаевка со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в представительстве ЛНР в СЦКК.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник обстреляли из минометов подконтрольное республике село Николаевка в Донбассе, были повреждены жилые дома.
© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
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Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
2 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
3 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
4 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
5 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
1 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
2 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
3 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
4 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
5 из 5
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины села Николаевка в ЛНР
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
"Представительством ЛНР в СЦКК проводится фиксация в населенном пункте Николаевка последствий нарушений режима прекращения огня 29 ноября 2021 года со стороны вооруженных формирований Украины с применением минометов", - заявил представитель ЛНР в СЦКК журналистам.
Он уточнил, что в результате обстрела частично разрушен один двухквартирный дом, в двух многоквартирных домах повреждено остекление, также разрушены хозяйственные постройки.