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Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ

Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.11.2021

Офицеры ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела со стороны ВСУ

Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:50

2021-11-30T11:50

2021-11-30T11:50

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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела села Николаевка со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в представительстве ЛНР в СЦКК.Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник обстреляли из минометов подконтрольное республике село Николаевка в Донбассе, были повреждены жилые дома."Представительством ЛНР в СЦКК проводится фиксация в населенном пункте Николаевка последствий нарушений режима прекращения огня 29 ноября 2021 года со стороны вооруженных формирований Украины с применением минометов", - заявил представитель ЛНР в СЦКК журналистам.Он уточнил, что в результате обстрела частично разрушен один двухквартирный дом, в двух многоквартирных домах повреждено остекление, также разрушены хозяйственные постройки.

https://ria.ru/20211128/obstrely-1761161990.html

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр