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Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России" - РИА Новости, 30.11.2021
Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
Первые 100 жителей Донбасса с российским гражданством получили партийные билеты партии "Единая Россия", сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:00
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общество
виктор водолацкий
донецк (донецкая область)
единая россия
госдума рф
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Первые 100 жителей Донбасса с российским гражданством получили партийные билеты партии "Единая Россия", сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий."Сегодня проходит знаковое мероприятие которое позволяет говорить о глубинной интеграции Донбасса. Сегодня по поручению генсекретаря партии "Единая Россия" первые 100 жителей Донбасса граждан РФ получили партийные билеты "Единой России", - сказал Водолацкий на форуме по недопущению фальсификации истории в Донецке.
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общество, виктор водолацкий, донецк (донецкая область), единая россия, госдума рф, донецкая народная республика, россия
11:00 30.11.2021
 
Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"

Первые сто жителей Донбасса, ставших гражданами России, получили партбилеты ЕР

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Первые 100 жителей Донбасса с российским гражданством получили партийные билеты партии "Единая Россия", сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.
"Сегодня проходит знаковое мероприятие которое позволяет говорить о глубинной интеграции Донбасса. Сегодня по поручению генсекретаря партии "Единая Россия" первые 100 жителей Донбасса граждан РФ получили партийные билеты "Единой России", - сказал Водолацкий на форуме по недопущению фальсификации истории в Донецке.
Глава ДНР Денис Пушилин на слете сторонников политической партии Единая Россия в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 10:34Выборы в Государственную думу
Пушилин рассказал, сколько жителей ДНР проголосовало на выборах в Госдуму
 
ОбществоВиктор ВодолацкийДонецк (Донецкая область)Единая РоссияГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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