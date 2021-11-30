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Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России" - РИА Новости, 30.11.2021
Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
Первые 100 жителей Донбасса с российским гражданством получили партийные билеты партии "Единая Россия", сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:00
2021-11-30T11:00
2021-11-30T11:00
общество
виктор водолацкий
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Первые 100 жителей Донбасса с российским гражданством получили партийные билеты партии "Единая Россия", сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий."Сегодня проходит знаковое мероприятие которое позволяет говорить о глубинной интеграции Донбасса. Сегодня по поручению генсекретаря партии "Единая Россия" первые 100 жителей Донбасса граждан РФ получили партийные билеты "Единой России", - сказал Водолацкий на форуме по недопущению фальсификации истории в Донецке.
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общество, виктор водолацкий, донецк (донецкая область), единая россия, госдума рф, донецкая народная республика, россия
Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
Первые сто жителей Донбасса, ставших гражданами России, получили партбилеты ЕР