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Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"

Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России" - РИА Новости, 30.11.2021

Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"

Первые 100 жителей Донбасса с российским гражданством получили партийные билеты партии "Единая Россия", сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:00

2021-11-30T11:00

2021-11-30T11:00

общество

виктор водолацкий

донецк (донецкая область)

единая россия

госдума рф

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Первые 100 жителей Донбасса с российским гражданством получили партийные билеты партии "Единая Россия", сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий."Сегодня проходит знаковое мероприятие которое позволяет говорить о глубинной интеграции Донбасса. Сегодня по поручению генсекретаря партии "Единая Россия" первые 100 жителей Донбасса граждан РФ получили партийные билеты "Единой России", - сказал Водолацкий на форуме по недопущению фальсификации истории в Донецке.

https://ria.ru/20210923/vybory-1751416091.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

россия

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2021

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общество, виктор водолацкий, донецк (донецкая область), единая россия, госдума рф, донецкая народная республика, россия