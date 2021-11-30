https://ria.ru/20211130/deti-1761507382.html

Рязанская область обеспечит нуждающихся детей глюкометрами

Рязанская область обеспечит нуждающихся детей глюкометрами - РИА Новости, 30.11.2021

Рязанская область обеспечит нуждающихся детей глюкометрами

Рязанская область берет на себя обязательства по обеспечению нуждающихся детей системой непрерывного мониторинга глюкозы, заявил во вторник губернатор Николай... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:46

2021-11-30T17:46

2021-11-30T17:46

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рязанская область

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РЯЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Рязанская область берет на себя обязательства по обеспечению нуждающихся детей системой непрерывного мониторинга глюкозы, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на встрече с инициативной группой родителей детей, больных сахарным диабетом I типа.В начале встречи Николай Любимов отметил, что вопрос закупки систем непрерывного мониторинга сахара в крови для детей с диабетом имеет важное значение. Современные приборы тестирования снижают необходимость частого контроля с использованием тест-полосок, требующих травмирующего прокалывания пальцев рук."Вопрос крайне непростой для нас был. На уровне законодательства надо было разбираться. Нам помогли депутаты Госдумы от Рязанской области. Выделили средства нашему региону, которые направим на решение вопроса с тестированием детей, больных сахарным диабетом, без уколов. Главное, что средства получили не только в текущем году. Рязанская область берет на себя обязательства, обеспечить детей круглосуточной системой мониторинга глюкозы", – сказал Любимов.Депутат Государственной думы РФ Андрей Макаров подчеркнул, что такая проблема существует по всей стране, но в Рязанской области уже предложен механизм решения вопроса, и есть средства для помощи детям с диабетом.По словам министра здравоохранения региона Андрея Прилуцкого, в Рязанской области наблюдается 341 ребенок с сахарным диабетом I типа, все они будут обеспечены современными приборами с января 2022 года. Как только поступят средства, оборудование будет закуплено. Андрей Макаров попросил максимально оперативно освоить поступающие федеральные средства и обратить внимание на качество закупаемого оборудования."Здесь не надо ждать следующего года. Как только поступят средства, будут приняты изменения в бюджет и начинаем процедуру закупки. Каждый день имеет значение", – сказал Макаров.Губернатор Николай Любимов обратился с просьбой к депутатам областной думы в короткие сроки принять необходимые законодательные акты.

https://ria.ru/20211115/ucheba-1759186351.html

https://ria.ru/20211028/sotssfera-1756745394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рязанская область, госдума рф, андрей макаров, здоровье - общество, николай любимов, россия