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Депутат вышел из фракции "Слуги народа" из-за разочарования в Зеленском
Депутат вышел из фракции "Слуги народа" из-за разочарования в Зеленском - РИА Новости, 30.11.2021
Депутат вышел из фракции "Слуги народа" из-за разочарования в Зеленском
Депутат Верховной рады Украины Роман Соха, избранный по мажоритарному округу в Запорожской области, объявил о выходе из фракции пропрезидентской партии "Слуга... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:22
2021-11-30T12:22
в мире
запорожская область
виктор янукович
владимир зеленский
верховная рада украины
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КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Роман Соха, избранный по мажоритарному округу в Запорожской области, объявил о выходе из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в парламенте из-за кадровой политики президента.Соха входит в межфракционное объединение экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова "Умная политика". Он также является членом комитета Рады по цифровой трансформации.По словам Сохи, он с первого дня поддерживал президента Зеленского, но сейчас разочаровался."Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица – люди, которые никогда не были в политике, не причастны к схемам и не грабили страну... Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем главы офиса президента. Это бывший функционер&nbsp; пророссийского "Оппозиционного блока" он пытался собрать справедливые выборы в Запорожье", – сказал депутат, выступая в парламенте во вторник.Он также не поддерживает назначения на должности заместителя председателя офиса президента Олега Татарова и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которые работали во времена экс-президента Виктора Януковича."Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают принципам, которые мы декларировали, идя на выборы... Именно поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение – я выхожу из фракции "Слуга народа", – заявил Соха.Согласно закону, так как он был избран не по списку партии, а по мажоритарному округу, это не приведет к потере депутатского мандата.
https://ria.ru/20211127/sud-1760994550.html
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в мире, запорожская область, виктор янукович, владимир зеленский, верховная рада украины
12:22 30.11.2021
 
Депутат вышел из фракции "Слуги народа" из-за разочарования в Зеленском

Депутат Рады Соха вышел из фракции партии "Слуга народа" из-за разочарования в Зеленском

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Роман Соха, избранный по мажоритарному округу в Запорожской области, объявил о выходе из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в парламенте из-за кадровой политики президента.
Соха входит в межфракционное объединение экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова "Умная политика". Он также является членом комитета Рады по цифровой трансформации.
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По словам Сохи, он с первого дня поддерживал президента Зеленского, но сейчас разочаровался.
"Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица – люди, которые никогда не были в политике, не причастны к схемам и не грабили страну... Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем главы офиса президента. Это бывший функционер  пророссийского "Оппозиционного блока" он пытался собрать справедливые выборы в Запорожье", – сказал депутат, выступая в парламенте во вторник.
Он также не поддерживает назначения на должности заместителя председателя офиса президента Олега Татарова и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которые работали во времена экс-президента Виктора Януковича.
"Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают принципам, которые мы декларировали, идя на выборы... Именно поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение – я выхожу из фракции "Слуга народа", – заявил Соха.
Согласно закону, так как он был избран не по списку партии, а по мажоритарному округу, это не приведет к потере депутатского мандата.
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В миреЗапорожская областьВиктор ЯнуковичВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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