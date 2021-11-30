https://ria.ru/20211130/deputat-1761424552.html

Депутат вышел из фракции "Слуги народа" из-за разочарования в Зеленском

Депутат вышел из фракции "Слуги народа" из-за разочарования в Зеленском - РИА Новости, 30.11.2021

Депутат вышел из фракции "Слуги народа" из-за разочарования в Зеленском

Депутат Верховной рады Украины Роман Соха, избранный по мажоритарному округу в Запорожской области, объявил о выходе из фракции пропрезидентской партии "Слуга... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:22

2021-11-30T12:22

2021-11-30T12:22

в мире

запорожская область

виктор янукович

владимир зеленский

верховная рада украины

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КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Роман Соха, избранный по мажоритарному округу в Запорожской области, объявил о выходе из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в парламенте из-за кадровой политики президента.Соха входит в межфракционное объединение экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова "Умная политика". Он также является членом комитета Рады по цифровой трансформации.По словам Сохи, он с первого дня поддерживал президента Зеленского, но сейчас разочаровался."Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица – люди, которые никогда не были в политике, не причастны к схемам и не грабили страну... Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем главы офиса президента. Это бывший функционер пророссийского "Оппозиционного блока" он пытался собрать справедливые выборы в Запорожье", – сказал депутат, выступая в парламенте во вторник.Он также не поддерживает назначения на должности заместителя председателя офиса президента Олега Татарова и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которые работали во времена экс-президента Виктора Януковича."Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают принципам, которые мы декларировали, идя на выборы... Именно поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение – я выхожу из фракции "Слуга народа", – заявил Соха.Согласно закону, так как он был избран не по списку партии, а по мажоритарному округу, это не приведет к потере депутатского мандата.

https://ria.ru/20211127/sud-1760994550.html

https://ria.ru/20211126/gordon-1760992110.html

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в мире, запорожская область, виктор янукович, владимир зеленский, верховная рада украины