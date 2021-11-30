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Гутерреш сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года
Гутерреш сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года - РИА Новости, 30.11.2021
Гутерреш сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года
В 2021 году от коронавируса погибло больше людей, чем в 2020 году, несмотря на разработку эффективных вакцин, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, призвав все... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:55
2021-11-30T18:55
2021-11-30T18:55
распространение коронавируса
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воз
антониу гутерреш
коронавирус covid-19
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ООН, 30 ноя – РИА Новости. В 2021 году от коронавируса погибло больше людей, чем в 2020 году, несмотря на разработку эффективных вакцин, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, призвав все страны поддержать стратегию ВОЗ по вакцинации."Идет второй год пандемии COVID-19. Несмотря на разработку эффективных вакцин в рекордно короткие сроки, в 2021 году умерло больше людей, чем в 2020 году. Пандемия продолжает сеять панику как в развитых, так и развивающихся странах", - сказал Гутерреш, выступая в ходе заседания глав МИД "Группы семидесяти семи".По его словам, единственный выход из пандемии лежит через глобальный план вакцинации."Вся система ООН поддерживает стратегию вакцинации против COVID-19, разработанную ВОЗ, с целью обеспечить вакцинами 40% людей во всех странах к концу этого года и 70% - к середине 2022 года. Все и везде должны иметь доступ к вакцинам, тестам и лечению COVID-19", - указал он.Генсек выразил надежду на поддержку всеми странами стратегии ВОЗ, а также системы COVAX.
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761243024.html
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в мире, оон, воз, антониу гутерреш, коронавирус covid-19
Гутерреш сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года
Генсек ООН Гутерреш сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года