Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/covid-1761526630.html
Гутерреш сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года
Гутерреш сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года - РИА Новости, 30.11.2021
Гутерреш сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года
В 2021 году от коронавируса погибло больше людей, чем в 2020 году, несмотря на разработку эффективных вакцин, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, призвав все... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:55
2021-11-30T18:55
распространение коронавируса
в мире
оон
воз
антониу гутерреш
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_dcbae7c3585b6ad2f20cbbf7d9044d88.jpg
ООН, 30 ноя – РИА Новости. В 2021 году от коронавируса погибло больше людей, чем в 2020 году, несмотря на разработку эффективных вакцин, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, призвав все страны поддержать стратегию ВОЗ по вакцинации."Идет второй год пандемии COVID-19. Несмотря на разработку эффективных вакцин в рекордно короткие сроки, в 2021 году умерло больше людей, чем в 2020 году. Пандемия продолжает сеять панику как в развитых, так и развивающихся странах", - сказал Гутерреш, выступая в ходе заседания глав МИД "Группы семидесяти семи".По его словам, единственный выход из пандемии лежит через глобальный план вакцинации."Вся система ООН поддерживает стратегию вакцинации против COVID-19, разработанную ВОЗ, с целью обеспечить вакцинами 40% людей во всех странах к концу этого года и 70% - к середине 2022 года. Все и везде должны иметь доступ к вакцинам, тестам и лечению COVID-19", - указал он.Генсек выразил надежду на поддержку всеми странами стратегии ВОЗ, а также системы COVAX.
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761243024.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_373:0:3102:2047_1920x0_80_0_0_4ef65aede39c92bb0613e9e9c4e66e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, воз, антониу гутерреш, коронавирус covid-19
18:55 30.11.2021
 
Гутерреш сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года

Генсек ООН Гутерреш сравнил количество погибших от COVID-19 за последние два года

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 30 ноя – РИА Новости. В 2021 году от коронавируса погибло больше людей, чем в 2020 году, несмотря на разработку эффективных вакцин, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, призвав все страны поддержать стратегию ВОЗ по вакцинации.
"Идет второй год пандемии COVID-19. Несмотря на разработку эффективных вакцин в рекордно короткие сроки, в 2021 году умерло больше людей, чем в 2020 году. Пандемия продолжает сеять панику как в развитых, так и развивающихся странах", - сказал Гутерреш, выступая в ходе заседания глав МИД "Группы семидесяти семи".
По его словам, единственный выход из пандемии лежит через глобальный план вакцинации.
"Вся система ООН поддерживает стратегию вакцинации против COVID-19, разработанную ВОЗ, с целью обеспечить вакцинами 40% людей во всех странах к концу этого года и 70% - к середине 2022 года. Все и везде должны иметь доступ к вакцинам, тестам и лечению COVID-19", - указал он.
Генсек выразил надежду на поддержку всеми странами стратегии ВОЗ, а также системы COVAX.
Медицинский работник делает прививку от коронавируса - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 12:21Распространение коронавируса
В ВОЗ предупредили о риске заражения омикрон-штаммом среди вакцинированных
 
Распространение коронавирусаВ миреООНВОЗАнтониу ГутеррешКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
10:52На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык
10:52В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
10:50Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством
10:47МИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"
10:45Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова
10:45Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис
10:40В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой
10:39В Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме
10:38В Крыму сняли часть ограничений из-за коронавируса
10:35ВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного состава
10:33В Москве проверяют школы и суды после сообщений о минировании
10:31В Турции рассказали о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным
10:29В СПЧ призвали чтить в школах память жертв Холокоста
Лента новостейМолния
Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством КиргизииНа Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский языкВ МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в ДонбассеСенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонствомМИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикойВ Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о КрымеВ Крыму сняли часть ограничений из-за коронавирусаВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного составаВ Москве проверяют школы и суды после сообщений о минированииВ Турции рассказали о планах Эрдогана провести переговоры с ПутинымВ СПЧ призвали чтить в школах память жертв Холокоста