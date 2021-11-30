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Хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце продлили на второй сезон

Хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце продлили на второй сезон - РИА Новости, 30.11.2021

Хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце продлили на второй сезон

Компании Syfy и USA Network продлили хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце на второй сезон, говорится в официальном инстаграм-аккаунте шоу. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:29

2021-11-30T14:29

2021-11-30T14:29

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Компании Syfy и USA Network продлили хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце на второй сезон, говорится в официальном инстаграм-аккаунте шоу. "Я всегда возвращаюсь". Новый сезон "Чаки" выйдет в 2022 году", — сказано в тексте публикации. Сериал о рыжеволосой кукле, в которую вселился дух маньяка, оказался хитом. USA Network и SYFY считают, что "Чаки" стал одним из лучших новых телесериалов для зрителей в возрастной категории 18+. В NBC Universal заявили, что первый сезон на всех платформах посмотрели 9,5 миллионов зрителей. С 1 декабря шоу будут транслировать на Peacock, что еще должно увеличить охват аудитории. В первом сезоне действие разворачивается во вселенной франшизы "Детские игры", которую создал Дон Манчини. Он же снял сериал. Небольшой американский городок погружается в хаос после того, как страшная кукла попадает в руки к одному из главных героев. Начинает происходить череда ужасающих убийств. Чтобы остановить их, группе друзей предстоит раскрыть тайны происхождения Чаки и секреты местных жителей.Главные роли в сериале исполнили Брэд Дуриф (голос Чаки), Дженнифер Тилли, Закари Артур, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Тео Брионес и другие.Подробности новых серий не раскрывают, но ожидается, что кукла просто так не оставит никого в покое. Чаки сделает все возможное, чтобы вонзить свой острый нож в спины обидчиков и не только.

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