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Культура
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Хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце продлили на второй сезон
Хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце продлили на второй сезон - РИА Новости, 30.11.2021
Хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце продлили на второй сезон
Компании Syfy и USA Network продлили хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце на второй сезон, говорится в официальном инстаграм-аккаунте шоу. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:29
2021-11-30T14:29
культура
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Компании Syfy и USA Network продлили хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце на второй сезон, говорится в официальном инстаграм-аккаунте шоу. "Я всегда возвращаюсь". Новый сезон "Чаки" выйдет в 2022 году", — сказано в тексте публикации. Сериал о рыжеволосой кукле, в которую вселился дух маньяка, оказался хитом. USA Network и SYFY считают, что "Чаки" стал одним из лучших новых телесериалов для зрителей в возрастной категории 18+. В NBC Universal заявили, что первый сезон на всех платформах посмотрели 9,5 миллионов зрителей. С 1 декабря шоу будут транслировать на Peacock, что еще должно увеличить охват аудитории. В первом сезоне действие разворачивается во вселенной франшизы "Детские игры", которую создал Дон Манчини. Он же снял сериал. Небольшой американский городок погружается в хаос после того, как страшная кукла попадает в руки к одному из главных героев. Начинает происходить череда ужасающих убийств. Чтобы остановить их, группе друзей предстоит раскрыть тайны происхождения Чаки и секреты местных жителей.Главные роли в сериале исполнили Брэд Дуриф (голос Чаки), Дженнифер Тилли, Закари Артур, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Тео Брионес и другие.Подробности новых серий не раскрывают, но ожидается, что кукла просто так не оставит никого в покое. Чаки сделает все возможное, чтобы вонзить свой острый нож в спины обидчиков и не только.
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новости культуры, кино и сериалы
14:29 30.11.2021
 
Хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце продлили на второй сезон

Хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце продлили на второй сезон

© SYFY Media Кадр из сериала "Чаки"
Кадр из сериала Чаки
© SYFY Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Компании Syfy и USA Network продлили хоррор-сериал "Чаки" о кукле-убийце на второй сезон, говорится в официальном инстаграм-аккаунте шоу.
"Я всегда возвращаюсь". Новый сезон "Чаки" выйдет в 2022 году", — сказано в тексте публикации.
Сериал о рыжеволосой кукле, в которую вселился дух маньяка, оказался хитом. USA Network и SYFY считают, что "Чаки" стал одним из лучших новых телесериалов для зрителей в возрастной категории 18+.
В NBC Universal заявили, что первый сезон на всех платформах посмотрели 9,5 миллионов зрителей. С 1 декабря шоу будут транслировать на Peacock, что еще должно увеличить охват аудитории.
В первом сезоне действие разворачивается во вселенной франшизы "Детские игры", которую создал Дон Манчини. Он же снял сериал.
Небольшой американский городок погружается в хаос после того, как страшная кукла попадает в руки к одному из главных героев. Начинает происходить череда ужасающих убийств. Чтобы остановить их, группе друзей предстоит раскрыть тайны происхождения Чаки и секреты местных жителей.
Главные роли в сериале исполнили Брэд Дуриф (голос Чаки), Дженнифер Тилли, Закари Артур, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Тео Брионес и другие.
Подробности новых серий не раскрывают, но ожидается, что кукла просто так не оставит никого в покое. Чаки сделает все возможное, чтобы вонзить свой острый нож в спины обидчиков и не только.
Кадр из сериала Наследники
28 октября, 02:05Культура
Сериал HBO "Наследники" продлили на четвертый сезон
 
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