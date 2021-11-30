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США ввели визовые ограничения против девяти чиновников Кубы, заявил Блинкен
США ввели визовые ограничения против девяти чиновников Кубы, заявил Блинкен - РИА Новости, 30.11.2021
США ввели визовые ограничения против девяти чиновников Кубы, заявил Блинкен
Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении девяти высокопоставленных должностных лиц Кубы, представляющие МВД и вооруженные силы республики,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T21:44
2021-11-30T22:19
в мире
сша
куба
государственный департамент сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении девяти высокопоставленных должностных лиц Кубы, представляющие МВД и вооруженные силы республики, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен."В свете действий кубинского режима, направленных против мирных демонстрантов 15 ноября, госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении девяти должностных лиц Кубы, причастных к попыткам заглушить голоса кубинского народа посредством репрессий и несправедливых задержаний", - говорится в письменном заявлении главы американского дипведомства.В нем поясняется, что эти девять лиц включают высокопоставленных представителей министерства внутренних дел и старших офицеров вооруженных сил Кубы."Данные визовые ограничения способствуют достижению нашей цели поддержать кубинский народ и привлечь к ответственности не только руководство режима, но и тех должностных лиц, которые позволяют ему атаковать демократию и права человека. США продолжат задействовать все имеющиеся у нас дипломатические и экономические инструменты, чтобы добиться освобождения политических заключенных и поддержать стремление кубинского народа к большей свободе и подотчетности", - добавил Блинкен.
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в мире, сша, куба, государственный департамент сша, энтони блинкен
21:44 30.11.2021 (обновлено: 22:19 30.11.2021)
 
США ввели визовые ограничения против девяти чиновников Кубы, заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен заявил о введении визовых ограничений против девяти чиновников Кубы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении девяти высокопоставленных должностных лиц Кубы, представляющие МВД и вооруженные силы республики, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.
"В свете действий кубинского режима, направленных против мирных демонстрантов 15 ноября, госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении девяти должностных лиц Кубы, причастных к попыткам заглушить голоса кубинского народа посредством репрессий и несправедливых задержаний", - говорится в письменном заявлении главы американского дипведомства.
В нем поясняется, что эти девять лиц включают высокопоставленных представителей министерства внутренних дел и старших офицеров вооруженных сил Кубы.
"Данные визовые ограничения способствуют достижению нашей цели поддержать кубинский народ и привлечь к ответственности не только руководство режима, но и тех должностных лиц, которые позволяют ему атаковать демократию и права человека. США продолжат задействовать все имеющиеся у нас дипломатические и экономические инструменты, чтобы добиться освобождения политических заключенных и поддержать стремление кубинского народа к большей свободе и подотчетности", - добавил Блинкен.
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В миреСШАКубаГосударственный департамент СШАЭнтони Блинкен
 
 
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