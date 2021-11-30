https://ria.ru/20211130/chinovniki-1761548967.html

США ввели визовые ограничения против девяти чиновников Кубы, заявил Блинкен

США ввели визовые ограничения против девяти чиновников Кубы, заявил Блинкен - РИА Новости, 30.11.2021

США ввели визовые ограничения против девяти чиновников Кубы, заявил Блинкен

Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении девяти высокопоставленных должностных лиц Кубы, представляющие МВД и вооруженные силы республики,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T21:44

2021-11-30T21:44

2021-11-30T22:19

в мире

сша

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США вводит визовые ограничения в отношении девяти высокопоставленных должностных лиц Кубы, представляющие МВД и вооруженные силы республики, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен."В свете действий кубинского режима, направленных против мирных демонстрантов 15 ноября, госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении девяти должностных лиц Кубы, причастных к попыткам заглушить голоса кубинского народа посредством репрессий и несправедливых задержаний", - говорится в письменном заявлении главы американского дипведомства.В нем поясняется, что эти девять лиц включают высокопоставленных представителей министерства внутренних дел и старших офицеров вооруженных сил Кубы."Данные визовые ограничения способствуют достижению нашей цели поддержать кубинский народ и привлечь к ответственности не только руководство режима, но и тех должностных лиц, которые позволяют ему атаковать демократию и права человека. США продолжат задействовать все имеющиеся у нас дипломатические и экономические инструменты, чтобы добиться освобождения политических заключенных и поддержать стремление кубинского народа к большей свободе и подотчетности", - добавил Блинкен.

https://ria.ru/20211125/kuba-1760560565.html

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в мире, сша, куба, государственный департамент сша, энтони блинкен