https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761503706.html

Трехлетний бюджет Тверской области будет социально ориентированным

Трехлетний бюджет Тверской области будет социально ориентированным - РИА Новости, 30.11.2021

Трехлетний бюджет Тверской области будет социально ориентированным

Трехлетний бюджет Тверской области будет социально ориентированным, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:32

2021-11-30T17:32

2021-11-30T17:32

тверская область

кимры

конаковский район

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 30 ноя – РИА Новости. Трехлетний бюджет Тверской области будет социально ориентированным, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект бюджета Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.В 2022 году доходы областного бюджета планируются в размере 87 миллиардов рублей. К 2024 году доходы вырастут до 94,4 миллиардов рублей.Проект областного бюджета предусматривает направление в 2022-2024 годах более 63 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов. Основной объем средств идет на решение демографических вопросов, модернизацию систем здравоохранения и образования, развитие дорожной сети, повышение качества городской среды, создание благоприятной экологической обстановки в регионе.Вводится новая единовременная выплата выпускникам-медикам и молодым специалистам для привлечения квалифицированных кадров в медицинские учреждения.Ключевое внимание уделено поддержке семей с детьми, старшего поколения и других категорий граждан. Так, в бюджете предусмотрена ежемесячная выплата "Детям войны", которую инициировал глава региона.Продолжится предоставление подарочных наборов для новорожденных, выплат семьям, приобретающим жилье с ипотекой, оказание помощи многодетным в обеспечении школьной формой, приобретении и страховании автотранспорта.В бюджете предусмотрены средства на реализацию крупных проектов - строительство Детской областной клинической больницы, больниц и поликлиник в Бежецке, Бологом, Кимрах, Торжке, Твери, современного дома-интерната для пожилых и инвалидов в Бежецке, Западного моста, железнодорожной ветки в Конаковском районе на территории особой экономической зоны "Завидово".Игорь Руденя подчеркнул, что в регионе будет продолжена системная поддержка инвестиционных проектов, включая развитие территорий с особыми режимами экономической деятельности, промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20211014/kredit-1754541487.html

кимры

конаковский район

тверская область

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кимры, конаковский район, тверская область, игорь руденя