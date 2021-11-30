https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761503706.html
Трехлетний бюджет Тверской области будет социально ориентированным
Трехлетний бюджет Тверской области будет социально ориентированным - РИА Новости, 30.11.2021
Трехлетний бюджет Тверской области будет социально ориентированным
Трехлетний бюджет Тверской области будет социально ориентированным, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:32
2021-11-30T17:32
2021-11-30T17:32
тверская область
кимры
конаковский район
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 30 ноя – РИА Новости. Трехлетний бюджет Тверской области будет социально ориентированным, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект бюджета Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.В 2022 году доходы областного бюджета планируются в размере 87 миллиардов рублей. К 2024 году доходы вырастут до 94,4 миллиардов рублей.Проект областного бюджета предусматривает направление в 2022-2024 годах более 63 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов. Основной объем средств идет на решение демографических вопросов, модернизацию систем здравоохранения и образования, развитие дорожной сети, повышение качества городской среды, создание благоприятной экологической обстановки в регионе.Вводится новая единовременная выплата выпускникам-медикам и молодым специалистам для привлечения квалифицированных кадров в медицинские учреждения.Ключевое внимание уделено поддержке семей с детьми, старшего поколения и других категорий граждан. Так, в бюджете предусмотрена ежемесячная выплата "Детям войны", которую инициировал глава региона.Продолжится предоставление подарочных наборов для новорожденных, выплат семьям, приобретающим жилье с ипотекой, оказание помощи многодетным в обеспечении школьной формой, приобретении и страховании автотранспорта.В бюджете предусмотрены средства на реализацию крупных проектов - строительство Детской областной клинической больницы, больниц и поликлиник в Бежецке, Бологом, Кимрах, Торжке, Твери, современного дома-интерната для пожилых и инвалидов в Бежецке, Западного моста, железнодорожной ветки в Конаковском районе на территории особой экономической зоны "Завидово".Игорь Руденя подчеркнул, что в регионе будет продолжена системная поддержка инвестиционных проектов, включая развитие территорий с особыми режимами экономической деятельности, промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса.
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кимры
конаковский район
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кимры, конаковский район, тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ, 30 ноя – РИА Новости.
Трехлетний бюджет Тверской области
будет социально ориентированным, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект бюджета Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрен во вторник на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя
.
В 2022 году доходы областного бюджета планируются в размере 87 миллиардов рублей. К 2024 году доходы вырастут до 94,4 миллиардов рублей.
"Президент сказал, что бюджет должен быть мощным инструментом для достижения национальных целей в экономике, инфраструктуре, экологии, социальной сфере, а также для роста доходов граждан. Поэтому мы приняли решение увеличить до 5,8% индексацию социальных выплат в регионе", – отметил на заседании Игорь Руденя.
Проект областного бюджета предусматривает направление в 2022-2024 годах более 63 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов. Основной объем средств идет на решение демографических вопросов, модернизацию систем здравоохранения и образования, развитие дорожной сети, повышение качества городской среды, создание благоприятной экологической обстановки в регионе.
Вводится новая единовременная выплата выпускникам-медикам и молодым специалистам для привлечения квалифицированных кадров в медицинские учреждения.
Ключевое внимание уделено поддержке семей с детьми, старшего поколения и других категорий граждан. Так, в бюджете предусмотрена ежемесячная выплата "Детям войны", которую инициировал глава региона.
Продолжится предоставление подарочных наборов для новорожденных, выплат семьям, приобретающим жилье с ипотекой, оказание помощи многодетным в обеспечении школьной формой, приобретении и страховании автотранспорта.
В бюджете предусмотрены средства на реализацию крупных проектов - строительство Детской областной клинической больницы, больниц и поликлиник в Бежецке, Бологом
, Кимрах
, Торжке
, Твери
, современного дома-интерната для пожилых и инвалидов в Бежецке, Западного моста, железнодорожной ветки в Конаковском районе
на территории особой экономической зоны "Завидово".
Игорь Руденя подчеркнул, что в регионе будет продолжена системная поддержка инвестиционных проектов, включая развитие территорий с особыми режимами экономической деятельности, промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса.