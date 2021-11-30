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Бюджет Самарской области на 2022-2024 годы приняли в окончательном чтении
Бюджет Самарской области на 2022-2024 годы приняли в окончательном чтении - РИА Новости, 30.11.2021
Бюджет Самарской области на 2022-2024 годы приняли в окончательном чтении
Депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:27
2021-11-30T17:39
экономика
самарская область
дмитрий азаров
самарская губернская дума
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САМАРА, 30 ноя – РИА Новости. Депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба правительства региона."Во вторник, 30 ноября, состоялось внеочередное четвертое заседание губернской думы, во время которого во втором и окончательном чтении был принят бюджет Самарской области на следующий и 2023-2024 годы. Участие в заседании принял губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Государственной думы, руководители министерств и ведомств региона", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, доходы областного бюджета на следующий год превысят 239 миллиардов рублей, расходы – 245 миллиардов рублей. Почти 70% средств без учета дорожного фонда будут направлены на выполнение социальных обязательств, в том числе более 31 миллиарда рублей - с учетом платежей населения на ОМС, которые проходят через федеральный фонд - на систему здравоохранения.Кроме того, по данным пресс-службы, в регион из федерального бюджета на следующий год поступит 56,8 миллиарда рублей. "При принятии бюджета на 2021 год в декабре прошлого года мы учли цифру 53,6 миллиарда рублей. Это тоже была рекордная цифра для нашего региона, но сейчас она вновь увеличена. Более того, уверен, что в процессе исполнения бюджета мы получим дополнительные средства из федерального бюджета. Конечно, для жителей области всегда важен вопрос, насколько руководитель региона, правительство может отстаивать интересы Самарской области на федеральном уровне. Лоббистские возможности – серьезные. Это позволяет нам увеличивать средства, которые регион получает из федерального бюджета каждый год. Основа для подобного рода решений, конечно, - эффективная работа по исполнению нацпроектов, по решению тех задач, которые ставит президент страны Владимир Владимирович Путин, которые являются и самыми актуальными вопросами для жителей нашего региона", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона также поблагодарил депутатов и руководителей региональных министерств за работу, которая была проведена перед принятием бюджета. После рассмотрения основных параметров главного финансового документа области в первом чтении было внесено 130 поправок к финансовой части проекта бюджета и восемь – к текстовой.Отмечается, что большая работа по формированию бюджета была проведена и перед направлением документа в областной парламент. По инициативе Азарова прошло открытое публичное обсуждение проекта бюджета на расширенном заседании правительства региона, где также был внесен ряд предложений.По данным пресс-службы, по итогам голосования из присутствующих депутатов областного парламента 36 высказались за принятие бюджета, 10 человек воздержались. "Сегодня по голосованию за областной бюджет ни одного голоса против подано не было, бюджет принят, впереди - большая работа. Принятие бюджета в ноябре дает нам возможность объявления конкурсных процедур и обеспечение вступления в новый год уже во всеоружии, а значит, своевременное начало работ по проектированию, строительству инженерной, транспортной инфраструктуры и, конечно, социальных объектов", - приводит слова Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760819783.html
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экономика, самарская область, дмитрий азаров, самарская губернская дума
16:27 30.11.2021 (обновлено: 17:39 30.11.2021)
 
Бюджет Самарской области на 2022-2024 годы приняли в окончательном чтении

Депутаты Самарской губернской думы приняли бюджет на 2022-2024 годы в окончательном чтении

© Фото предоставлено правительством Самарской областиДепутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании принимают в окончательном чтении бюджет региона на 2022-2024 годы
Депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании принимают в окончательном чтении бюджет региона на 2022-2024 годы
© Фото предоставлено правительством Самарской области
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САМАРА, 30 ноя – РИА Новости. Депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Во вторник, 30 ноября, состоялось внеочередное четвертое заседание губернской думы, во время которого во втором и окончательном чтении был принят бюджет Самарской области на следующий и 2023-2024 годы. Участие в заседании принял губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Государственной думы, руководители министерств и ведомств региона", - говорится в сообщении.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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Губернатор Самарской области встретился с предпринимателями региона
По информации пресс-службы, доходы областного бюджета на следующий год превысят 239 миллиардов рублей, расходы – 245 миллиардов рублей. Почти 70% средств без учета дорожного фонда будут направлены на выполнение социальных обязательств, в том числе более 31 миллиарда рублей - с учетом платежей населения на ОМС, которые проходят через федеральный фонд - на систему здравоохранения.
Кроме того, по данным пресс-службы, в регион из федерального бюджета на следующий год поступит 56,8 миллиарда рублей. "При принятии бюджета на 2021 год в декабре прошлого года мы учли цифру 53,6 миллиарда рублей. Это тоже была рекордная цифра для нашего региона, но сейчас она вновь увеличена. Более того, уверен, что в процессе исполнения бюджета мы получим дополнительные средства из федерального бюджета. Конечно, для жителей области всегда важен вопрос, насколько руководитель региона, правительство может отстаивать интересы Самарской области на федеральном уровне. Лоббистские возможности – серьезные. Это позволяет нам увеличивать средства, которые регион получает из федерального бюджета каждый год. Основа для подобного рода решений, конечно, - эффективная работа по исполнению нацпроектов, по решению тех задач, которые ставит президент страны Владимир Владимирович Путин, которые являются и самыми актуальными вопросами для жителей нашего региона", - цитирует Азарова пресс-служба.
Глава региона также поблагодарил депутатов и руководителей региональных министерств за работу, которая была проведена перед принятием бюджета. После рассмотрения основных параметров главного финансового документа области в первом чтении было внесено 130 поправок к финансовой части проекта бюджета и восемь – к текстовой.
Отмечается, что большая работа по формированию бюджета была проведена и перед направлением документа в областной парламент. По инициативе Азарова прошло открытое публичное обсуждение проекта бюджета на расширенном заседании правительства региона, где также был внесен ряд предложений.
По данным пресс-службы, по итогам голосования из присутствующих депутатов областного парламента 36 высказались за принятие бюджета, 10 человек воздержались. "Сегодня по голосованию за областной бюджет ни одного голоса против подано не было, бюджет принят, впереди - большая работа. Принятие бюджета в ноябре дает нам возможность объявления конкурсных процедур и обеспечение вступления в новый год уже во всеоружии, а значит, своевременное начало работ по проектированию, строительству инженерной, транспортной инфраструктуры и, конечно, социальных объектов", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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ЭкономикаСамарская областьДмитрий АзаровСамарская Губернская Дума
 
 
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