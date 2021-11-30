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На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет
На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет - РИА Новости, 30.11.2021
На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет
Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане, есть погибшие и раненые, сообщают Погранслужба и Генпрокуратура республики. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:25
2021-11-30T11:34
в мире
азербайджан
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БАКУ, 30 ноя - РИА Новости. Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане, есть погибшие и раненые, сообщают Погранслужба и Генпрокуратура республики.В результате крушения среди экипажа вертолета есть погибшие и раненые.Руководство ГПС и генеральной прокуратуры находятся на месте происшествия, проводятся совместные следственные мероприятия.
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в мире, азербайджан
11:25 30.11.2021 (обновлено: 11:34 30.11.2021)
 
На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет

На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые

© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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БАКУ, 30 ноя - РИА Новости. Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане, есть погибшие и раненые, сообщают Погранслужба и Генпрокуратура республики.
"Сегодня примерно в 10:40 военный вертолет государственной пограничной службы (ГПС) потерпел крушение при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызинском районе", - говорится в совместном сообщении ведомств.
В результате крушения среди экипажа вертолета есть погибшие и раненые.
Руководство ГПС и генеральной прокуратуры находятся на месте происшествия, проводятся совместные следственные мероприятия.
Тунис - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 01:18
В Тунисе разбился военный вертолет
 
В миреАзербайджан
 
 
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