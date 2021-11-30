https://ria.ru/20211130/azerbaydzhan-1761411829.html
На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет
На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет - РИА Новости, 30.11.2021
На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет
Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане, есть погибшие и раненые, сообщают Погранслужба и Генпрокуратура республики. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:25
2021-11-30T11:25
2021-11-30T11:34
в мире
азербайджан
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БАКУ, 30 ноя - РИА Новости. Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане, есть погибшие и раненые, сообщают Погранслужба и Генпрокуратура республики.В результате крушения среди экипажа вертолета есть погибшие и раненые.Руководство ГПС и генеральной прокуратуры находятся на месте происшествия, проводятся совместные следственные мероприятия.
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в мире, азербайджан
11:25 30.11.2021 (обновлено: 11:34 30.11.2021)
На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет
На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет, есть погибшие и раненые