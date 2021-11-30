https://ria.ru/20211130/azerbaydzhan-1761411829.html

На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет

На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет - РИА Новости, 30.11.2021

На полигоне в Азербайджане разбился военный вертолет

Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане, есть погибшие и раненые, сообщают Погранслужба и Генпрокуратура республики. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:25

2021-11-30T11:25

2021-11-30T11:34

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БАКУ, 30 ноя - РИА Новости. Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане, есть погибшие и раненые, сообщают Погранслужба и Генпрокуратура республики.В результате крушения среди экипажа вертолета есть погибшие и раненые.Руководство ГПС и генеральной прокуратуры находятся на месте происшествия, проводятся совместные следственные мероприятия.

https://ria.ru/20211006/vertolet-1753266672.html

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в мире, азербайджан