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Минпромторг дал прогноз по ситуации с нехваткой автоэлектроники
Минпромторг дал прогноз по ситуации с нехваткой автоэлектроники - РИА Новости, 30.11.2021
Минпромторг дал прогноз по ситуации с нехваткой автоэлектроники
Проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности в мире в будущем году полностью решены не будут, ситуация может стабилизироваться, заявил... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T23:08
2021-11-30T23:22
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности в мире в будущем году полностью решены не будут, ситуация может стабилизироваться, заявил журналистам замглавы Минпромторга России Василий Шпак.Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в прошлом году из-за повсеместных ковидных запретов, и он затронул всех мировых автопроизводителей. Так, например, "АвтоВАЗ" в течение года неоднократно приостанавливал выпуск автомобилей в связи с нехваткой компонентов."Наш прогноз, что, наверное, в следующем году целиком эти проблемы решены в мире не будут, но вместе с тем те мощности производственные новые, которые вводятся, те новые решения, которые сейчас испытывают производители... кажется, что в течение следующего года ситуация должна стабилизироваться", - сказал Шпак на полях конференции "Технологическая независимость: возможности и ограничения", отвечая на вопрос о возможных сроках улучшения ситуации с автомобильной электроникой.Замглавы Минпромторга РФ также подчеркнул, что сложившаяся ситуация - шанс для производителей микроэлектроники и автопроизводителей "перейти на отечественные решения и тем самым обеспечить свою технологическую устойчивость".
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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, россия
23:08 30.11.2021 (обновлено: 23:22 30.11.2021)
 
Минпромторг дал прогноз по ситуации с нехваткой автоэлектроники

Минпромторг: ситуация с нехваткой электроники для автомашин стабилизируется в 2022 году

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЛиния сборки на автозаводе
Линия сборки на автозаводе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности в мире в будущем году полностью решены не будут, ситуация может стабилизироваться, заявил журналистам замглавы Минпромторга России Василий Шпак.
Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в прошлом году из-за повсеместных ковидных запретов, и он затронул всех мировых автопроизводителей. Так, например, "АвтоВАЗ" в течение года неоднократно приостанавливал выпуск автомобилей в связи с нехваткой компонентов.
"Наш прогноз, что, наверное, в следующем году целиком эти проблемы решены в мире не будут, но вместе с тем те мощности производственные новые, которые вводятся, те новые решения, которые сейчас испытывают производители... кажется, что в течение следующего года ситуация должна стабилизироваться", - сказал Шпак на полях конференции "Технологическая независимость: возможности и ограничения", отвечая на вопрос о возможных сроках улучшения ситуации с автомобильной электроникой.
Замглавы Минпромторга РФ также подчеркнул, что сложившаяся ситуация - шанс для производителей микроэлектроники и автопроизводителей "перейти на отечественные решения и тем самым обеспечить свою технологическую устойчивость".
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ЭкономикаТехнологииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоВАЗРоссия
 
 
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