https://ria.ru/20211130/avtoelektronika-1761556098.html

Минпромторг дал прогноз по ситуации с нехваткой автоэлектроники

Минпромторг дал прогноз по ситуации с нехваткой автоэлектроники - РИА Новости, 30.11.2021

Минпромторг дал прогноз по ситуации с нехваткой автоэлектроники

Проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности в мире в будущем году полностью решены не будут, ситуация может стабилизироваться, заявил... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T23:08

2021-11-30T23:08

2021-11-30T23:22

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Проблемы с нехваткой электронных компонентов для автопромышленности в мире в будущем году полностью решены не будут, ситуация может стабилизироваться, заявил журналистам замглавы Минпромторга России Василий Шпак.Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в прошлом году из-за повсеместных ковидных запретов, и он затронул всех мировых автопроизводителей. Так, например, "АвтоВАЗ" в течение года неоднократно приостанавливал выпуск автомобилей в связи с нехваткой компонентов."Наш прогноз, что, наверное, в следующем году целиком эти проблемы решены в мире не будут, но вместе с тем те мощности производственные новые, которые вводятся, те новые решения, которые сейчас испытывают производители... кажется, что в течение следующего года ситуация должна стабилизироваться", - сказал Шпак на полях конференции "Технологическая независимость: возможности и ограничения", отвечая на вопрос о возможных сроках улучшения ситуации с автомобильной электроникой.Замглавы Минпромторга РФ также подчеркнул, что сложившаяся ситуация - шанс для производителей микроэлектроники и автопроизводителей "перейти на отечественные решения и тем самым обеспечить свою технологическую устойчивость".

https://ria.ru/20210917/proizvodstvo-1750433804.html

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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, россия