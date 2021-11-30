https://ria.ru/20211130/agressiya-1761520973.html

США нагнетают ситуацию вокруг мнимой российской угрозы, заявил Патрушев

США нагнетают ситуацию вокруг мнимой российской угрозы, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.11.2021

США нагнетают ситуацию вокруг мнимой российской угрозы, заявил Патрушев

Москва довела до Вашингтона, что не имеет агрессивных планов против Украины, но, несмотря на призывы прекратить дезинформацию, изменений не последовало, заявил... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:30

2021-11-30T18:30

2021-11-30T18:35

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва довела до Вашингтона, что не имеет агрессивных планов против Украины, но, несмотря на призывы прекратить дезинформацию, изменений не последовало, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Информация об этом и об отсутствии агрессивных планов России в отношении Украины доведена Москвой до сведения Вашингтона. Несмотря на призывы к американской стороне прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнерами, изменений не последовало", - добавил он."Никаких необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит", - сказал Патрушев.По его словам, в свое время официальные лица Украины, в том числе секретарь СНБО Алексей Данилов, опровергали публикации американских изданий о стягивании Россией вооруженных сил к границе."Затем, видимо, после получения соответствующих инструкций, заняли иную позицию, способствующую Киеву увеличивать военные расходы, провоцировать напряженность на востоке страны, в нарушение Минских соглашений регулярно обстреливать территории ДНР и ЛНР, в том числе с помощью ударных беспилотников, артиллерии и другого тяжелого вооружения", - добавил Патрушев.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211130/vtorzhenie-1761509840.html

https://ria.ru/20211130/ukraina-1761484469.html

украина

сша

россия

донбасс

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в мире, украина, сша, николай патрушев, россия, нато, донбасс