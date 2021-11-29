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В Казани начали проверку из-за видео с издевательствами над животными
В Казани начали проверку из-за видео с издевательствами над животными - РИА Новости, 29.11.2021
В Казани начали проверку из-за видео с издевательствами над животными
Полиция в Казани проверяет сообщения в соцсетях с жалобами на местного жителя, публикующего видео издевательств над животными и их убийств, сообщили РИА Новости РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T12:11
2021-11-29T12:11
2021-11-29T13:46
происшествия
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казань
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россия
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КАЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Полиция в Казани проверяет сообщения в соцсетях с жалобами на местного жителя, публикующего видео издевательств над животными и их убийств, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.Как писали пользователи, 32-летний мужчина придумывает разные способы истязания птиц и претворяет их в жизнь. Затем видео, снятые его девушкой, выкладываются в интернете. Зоозащитники рассказали, что до этого казанец забил кирпичом собаку и зарезал кота."Управлением МВД России по городу Казани проводится проверка по опубликованной информации", — сказал собеседник агентства.Максимальное наказание по статье о жестоком обращении с животными составляет до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, животные, казань, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:11 29.11.2021 (обновлено: 13:46 29.11.2021)
В Казани начали проверку из-за видео с издевательствами над животными
Полиция в Казани начала проверку из-за видео с издевательствами над животными