https://ria.ru/20211129/voyska-1761256376.html

Зеленский предложил Раде допустить на Украину иностранные войска на учения

Зеленский предложил Раде допустить на Украину иностранные войска на учения - РИА Новости, 29.11.2021

Зеленский предложил Раде допустить на Украину иностранные войска на учения

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о допуске иностранных войск в страну в 2022 году для участия в международных... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:22

2021-11-29T13:22

2021-11-29T13:22

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КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о допуске иностранных войск в страну в 2022 году для участия в международных учениях, сообщается на сайте парламента в понедельник.Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.Текста законопроекта на сайте Рады еще нет, он называется "проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях".В конце января 2020 года парламент Украины принял закон, разрешающий допуск иностранных войск на территорию страны для участия в учениях в 2021 году. Позднее его подписал президент Зеленский. Согласно закону, всего на территории Украины в 2021 году планировали провести восемь многонациональных учений и привлечь к участию в них около 21 тысячи украинских военных и около 11 тысяч иностранных. В частности, речь шла о многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынских учений Riverine-2021, украино-польских учений "Три меча – 2021", украино-британских учений Warrior Watcher-2021 и других. Большинство этих учений уже прошли.

https://ria.ru/20211129/grezy-1761191232.html

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760426076.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины