В США рассказали о расходах на отслеживание космомусора по вине России
В США рассказали о расходах на отслеживание космомусора из-за испытания вооружения Россией
ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Американские военные тратят "колоссальные объемы" времени и усилий, рассчитывая параметры облака космического мусора, которое образовалось в результате недавнего испытания Россией противоспутникового оружия, сообщил замначальника оперативного управления Космического командования США Чэнс Зальцман.
Уничтожение недействующего спутника генерал-лейтенант назвал "безответственным и опасным", разойдясь в оценках с российскими коллегами, которые говорят о безопасности проведенного 15 ноября испытательного пуска.
"Мы сейчас тратим колоссальные объемы нашего времени, энергии и возможностей на то, чтобы охарактеризовать природу этого поля обломков, поскольку знаем, что, как минимум, оно представляет угрозу для астронавтов на Международной космической станции", - сказал Зальцман, выступая на онлайн-конференции.
Он высказался за разработку международных норм поведения при освоении космического пространства с тем, чтобы можно было привлекать нарушителей к ответу.
"Сейчас в космосе царит дикий запад. Сложно привлекать людей к ответу за их поведение, поскольку мы до сих пор не очертили, что допустимо, а что нет. Когда такие рамки будут заданы, мы сможем привлекать страны к ответу в широком смысле – возможно, через ООН или другую международную коалицию", - сказал Зальцман.
Министерство обороны РФ ранее сообщило об успешном испытании противоспутниковой системы, которая 15 ноября поразила недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". В ответ на упреки со стороны западных стран министр обороны Сергей Шойгу заверил, что фрагменты старого спутника, образовавшиеся в результате испытания, не представляют никакой угрозы для космической деятельности.