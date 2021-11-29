https://ria.ru/20211129/vooruzhenie-1761341030.html

В США рассказали о расходах на отслеживание космомусора по вине России

В США рассказали о расходах на отслеживание космомусора по вине России - РИА Новости, 29.11.2021

В США рассказали о расходах на отслеживание космомусора по вине России

Американские военные тратят "колоссальные объемы" времени и усилий, рассчитывая параметры облака космического мусора, которое образовалось в результате... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T20:01

2021-11-29T20:01

2021-11-29T20:01

в мире

сша

оон

сергей шойгу

международная космическая станция (мкс)

россия

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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Американские военные тратят "колоссальные объемы" времени и усилий, рассчитывая параметры облака космического мусора, которое образовалось в результате недавнего испытания Россией противоспутникового оружия, сообщил замначальника оперативного управления Космического командования США Чэнс Зальцман.Уничтожение недействующего спутника генерал-лейтенант назвал "безответственным и опасным", разойдясь в оценках с российскими коллегами, которые говорят о безопасности проведенного 15 ноября испытательного пуска."Мы сейчас тратим колоссальные объемы нашего времени, энергии и возможностей на то, чтобы охарактеризовать природу этого поля обломков, поскольку знаем, что, как минимум, оно представляет угрозу для астронавтов на Международной космической станции", - сказал Зальцман, выступая на онлайн-конференции.Он высказался за разработку международных норм поведения при освоении космического пространства с тем, чтобы можно было привлекать нарушителей к ответу."Сейчас в космосе царит дикий запад. Сложно привлекать людей к ответу за их поведение, поскольку мы до сих пор не очертили, что допустимо, а что нет. Когда такие рамки будут заданы, мы сможем привлекать страны к ответу в широком смысле – возможно, через ООН или другую международную коалицию", - сказал Зальцман.Министерство обороны РФ ранее сообщило об успешном испытании противоспутниковой системы, которая 15 ноября поразила недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". В ответ на упреки со стороны западных стран министр обороны Сергей Шойгу заверил, что фрагменты старого спутника, образовавшиеся в результате испытания, не представляют никакой угрозы для космической деятельности.

https://ria.ru/20211120/nositeli-1760003456.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, сергей шойгу, международная космическая станция (мкс), россия