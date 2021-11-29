https://ria.ru/20211129/volodin-1761285429.html
Володин призвал реализовать решения глав стран — участниц ПА ОДКБ
Володин призвал реализовать решения глав стран — участниц ПА ОДКБ - РИА Новости, 29.11.2021
Володин призвал реализовать решения глав стран — участниц ПА ОДКБ
Спикер Госдумы РФ и председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин на ее заседании заявил, что в рамках парламентского измерения ОДКБ... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T15:20
2021-11-29T15:20
2021-11-29T15:33
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ и председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин на ее заседании заявил, что в рамках парламентского измерения ОДКБ необходимо реализовать все решения, принятые главами государств-участников."Хочу еще раз подчеркнуть: в рамках парламентского измерения нам необходимо реализовать все решения, принятые главами наших государств. Это наша задача, и мы ее должны ее решать в приоритетном порядке", - сообщил Володин.Он отметил, что в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ от 2 декабря 2020 года лидеры стран-членов организации договорились активизировать сотрудничество для защиты здоровья и благополучия граждан при пандемии и других подобных угрозах."Одна из важнейших задач Парламентской Ассамблеи - содействие ратификации договоров, подписанных главами наших государств, в рамках ОДКБ. В этом году во всех странах - членах организации завершены необходимые процедуры по четырем международным правовым актам, принятым в ОДКБ. Таким образом, сегодня 56 таких договоров вступили в силу. Еще три подписаны по итогам прошедшей в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности", - приводит слова Володина сайт Госдумы.Спикер ГД также отметил, что один из договоров предусматривает возможность задействования миротворческих сил ОДКБ в операциях под эгидой ООН через "координирующее государство - член ОДКБ".
https://ria.ru/20211129/volodin-1761275544.html
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в мире, оон, душанбе, вячеслав володин, одкб, госдума рф, россия
15:20 29.11.2021 (обновлено: 15:33 29.11.2021)
Володин призвал реализовать решения глав стран — участниц ПА ОДКБ
Спикер Госдумы Володин призвал реализовать решения глав стран — участниц ПА ОДКБ