Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/venesuela-1761194746.html
Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской" - РИА Новости, 29.11.2021
Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
Члены миссии ЕС на выборах в Венесуэле не были наблюдателями, они свободно перемещались по стране и шпионили за социальной, экономической и политической жизнью, РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T02:24
2021-11-29T02:24
в мире
венесуэла
евросоюз
николас мадуро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg
МЕХИКО, 29 ноя - РИА Новости. Члены миссии ЕС на выборах в Венесуэле не были наблюдателями, они свободно перемещались по стране и шпионили за социальной, экономической и политической жизнью, такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе воскресного телеэфира."Шпионская делегация Евросоюза не нашла элементов для критики избирательной системы… Это не были международные наблюдатели, они гуляли по стране, свободно размещались, шпионя за социальной, экономической и политической жизнью", - сказал он.По словам политика, власти Венесуэлы впервые за 22 года сталкиваются с такой активностью со стороны международных наблюдателей."(Делегация Испании) искала нарушения, чтобы раздуть их и попытаться запятнать Венесуэлу, и Европейский Союз на смог", - добавил Мадуро.Региональные и муниципальные выборы прошли в Венесуэле 21 ноября. Кресла губернаторов в 20 штатах из 23 получат представители Единой социалистической партии (PSUV), оппозиция выиграла в трех штатах.Миссия наблюдателей Европейского союза (на выборах присутствовали 136 европейских наблюдателей) ранее назвала условия на венесуэльских выборах лучшими за последние 20 лет, при этом был выявлен ряд нарушений. Миссия ЕС представит окончательный доклад в январе-феврале 2022 года, в нем будут содержаться анализ и рекомендации возможных изменений для улучшения будущих избирательных процессов.
https://ria.ru/20211122/maduro-1760106910.html
https://ria.ru/20211122/venesuela-1760262705.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47623e7ee84cadb1f4a551b445c23a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, венесуэла, евросоюз, николас мадуро
02:24 29.11.2021
 
Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"

Президент Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 29 ноя - РИА Новости. Члены миссии ЕС на выборах в Венесуэле не были наблюдателями, они свободно перемещались по стране и шпионили за социальной, экономической и политической жизнью, такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе воскресного телеэфира.
"Шпионская делегация Евросоюза не нашла элементов для критики избирательной системы… Это не были международные наблюдатели, они гуляли по стране, свободно размещались, шпионя за социальной, экономической и политической жизнью", - сказал он.
По словам политика, власти Венесуэлы впервые за 22 года сталкиваются с такой активностью со стороны международных наблюдателей.
"(Делегация Испании) искала нарушения, чтобы раздуть их и попытаться запятнать Венесуэлу, и Европейский Союз на смог", - добавил Мадуро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 07:48
Мадуро заявил об убедительной победе социалистов на выборах в Венесуэле
Региональные и муниципальные выборы прошли в Венесуэле 21 ноября. Кресла губернаторов в 20 штатах из 23 получат представители Единой социалистической партии (PSUV), оппозиция выиграла в трех штатах.
Миссия наблюдателей Европейского союза (на выборах присутствовали 136 европейских наблюдателей) ранее назвала условия на венесуэльских выборах лучшими за последние 20 лет, при этом был выявлен ряд нарушений. Миссия ЕС представит окончательный доклад в январе-феврале 2022 года, в нем будут содержаться анализ и рекомендации возможных изменений для улучшения будущих избирательных процессов.
Выборы в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 23:51
ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах
 
В миреВенесуэлаЕвросоюзНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В Перу выросло число раненых в результате землетрясения
03:00Юрист предупредил о штрафах за мусор в коридоре
02:47Ученые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"
02:24Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
02:17Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньги
02:13В Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страны
02:09Врач рассказала о головных болях из-за погоды
02:01Главный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма
01:57Россию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил Вучич
01:16Психолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодно
01:13В Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"
01:00ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
00:59Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"
00:59В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штамма
00:58Посол Украины потребовал от Германии репарации
00:39Эксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния граждан
00:29Во Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммом
00:23ВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
00:15Названы регионы-лидеры по уровню закредитованности населения
23:58Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию
Лента новостейМолния
В Перу выросло число раненых в результате землетрясенияЮрист предупредил о штрафах за мусор в коридореУченые предупредили о грядущем "интернет-апокалипсисе"Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"Экономист объяснила, как надежнее всего хранить деньгиВ Нидерландах прибывшая из ЮАР пара пыталась бежать из страныВрач рассказала о головных болях из-за погодыГлавный инфекционист США оценил эффективность вакцин против омикрон-штаммаРоссию выдавливают с рынка газа, хотя Европе его не хватает, заявил ВучичПсихолог научил, как просыпаться бодрым, если за окном темно и холодноВ Канаде выявили первые случаи заражения новым штаммом "омикрон"ВОЗ заявила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят российскую армию в "бегство"В Италии оценили эффективность вакцин против нового омикрон-штаммаПосол Украины потребовал от Германии репарацииЭксперты ВШЭ предложили методику оценки благосостояния гражданВо Франции выявили восемь предполагаемых случаев заражения омикрон-штаммомВКС получат новые самолеты с гиперзвуковым оружиемНазваны регионы-лидеры по уровню закредитованности населенияМинпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлопродукцию