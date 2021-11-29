https://ria.ru/20211129/venesuela-1761194746.html
Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской" - РИА Новости, 29.11.2021
Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
Члены миссии ЕС на выборах в Венесуэле не были наблюдателями, они свободно перемещались по стране и шпионили за социальной, экономической и политической жизнью, РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T02:24
2021-11-29T02:24
2021-11-29T02:24
в мире
венесуэла
евросоюз
николас мадуро
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МЕХИКО, 29 ноя - РИА Новости. Члены миссии ЕС на выборах в Венесуэле не были наблюдателями, они свободно перемещались по стране и шпионили за социальной, экономической и политической жизнью, такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе воскресного телеэфира."Шпионская делегация Евросоюза не нашла элементов для критики избирательной системы… Это не были международные наблюдатели, они гуляли по стране, свободно размещались, шпионя за социальной, экономической и политической жизнью", - сказал он.По словам политика, власти Венесуэлы впервые за 22 года сталкиваются с такой активностью со стороны международных наблюдателей."(Делегация Испании) искала нарушения, чтобы раздуть их и попытаться запятнать Венесуэлу, и Европейский Союз на смог", - добавил Мадуро.Региональные и муниципальные выборы прошли в Венесуэле 21 ноября. Кресла губернаторов в 20 штатах из 23 получат представители Единой социалистической партии (PSUV), оппозиция выиграла в трех штатах.Миссия наблюдателей Европейского союза (на выборах присутствовали 136 европейских наблюдателей) ранее назвала условия на венесуэльских выборах лучшими за последние 20 лет, при этом был выявлен ряд нарушений. Миссия ЕС представит окончательный доклад в январе-феврале 2022 года, в нем будут содержаться анализ и рекомендации возможных изменений для улучшения будущих избирательных процессов.
https://ria.ru/20211122/maduro-1760106910.html
https://ria.ru/20211122/venesuela-1760262705.html
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в мире, венесуэла, евросоюз, николас мадуро
Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"
Президент Мадуро назвал делегацию ЕС на выборах в Венесуэле "шпионской"