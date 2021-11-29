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Президент Чехии назвал единственное решение в борьбе с коронавирусом

Президент Чехии назвал единственное решение в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 29.11.2021

Президент Чехии назвал единственное решение в борьбе с коронавирусом

Единственным решением в борьбе с коронавирусом является обязательная вакцинация, заявил в понедельник чешский президент Милош Земан, которого процитировал в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:19

2021-11-29T15:19

2021-11-29T15:19

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ПРАГА, 29 ноя – РИА Новости. Единственным решением в борьбе с коронавирусом является обязательная вакцинация, заявил в понедельник чешский президент Милош Земан, которого процитировал в Twitter его пресс-секретарь Иржи Овчачек."Все политики боятся сказать, что единственным решением (в борьбе с коронавирусом) является обязательная вакцинация, потому что опасаются потерять голоса (избирателей). Я же могу это себе позволить, потому что после 10 лет пребывания на посту президента покину его", - заявил Земан в ходе дискуссии на встрече президентов стран Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) в Будапеште. Из-за позитивного теста на коронавирус Земан участвует в этой встрече дистанционно.Земан дважды избирался на пост президента Чехии всенародным голосованием – в 2013 и 2018 годах, на третий срок, согласно законодательству страны, он избираться уже не может. Мандат президента у Земана завершается 8 марта 2023 года.

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в мире, венгрия, словакия, чехия, здоровье - общество, милош земан, коронавирусы, коронавирус covid-19