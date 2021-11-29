21:05 29.11.2021 (обновлено: 23:56 29.11.2021)
Гинцбург назвал сроки разработки вакцины от омикрон-штамма коронавируса
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: вакцину против омикрон-штамма разработают через десять дней
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Разработка новой версии вакцины против омикрон-штамма коронавируса займет не более десяти дней, еще 45-50 дней нужно на регуляторные процедуры, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Сама экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не более десяти дней, все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательство того, что данная вакцина является безопасной и иммуногенной", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
Академик уточнил, что в обычной ситуации регуляторные процедуры занимают около 2,5 месяца, но в условиях чрезвычайной ситуации можно уложиться в 45-50 дней.
При этом обсуждать замену вакцины можно будет только после получения более полных данных о новом штамме, подчеркнул Гинцбург.
В Центре Гамалеи по-прежнему считают существующие российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" эффективными против "омикрона". Несмотря на это, НИЦ начал их адаптацию согласно протоколам для штаммов, признанных "вызывающими озабоченность". Об этом ранее сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
Как заявляют в фонде, маловероятно, что такая модификация потребуется. Однако, по его оценке, в этом случае новая версия "Спутника" может быть готова к массовому производству через 45 дней. На международный рынок несколько сотен бустеров могут вывести уже к 20 февраля 2022 года.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные. Кроме того, сообщается о появлении этого "омикрона" в Испании и Швеции.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.