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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761350929.html
Гинцбург назвал сроки разработки вакцины от омикрон-штамма коронавируса
Гинцбург назвал сроки разработки вакцины от омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021
Гинцбург назвал сроки разработки вакцины от омикрон-штамма коронавируса
Разработка новой версии вакцины против омикрон-штамма коронавируса займет не более десяти дней, еще 45-50 дней нужно на регуляторные процедуры, заявил директор... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T21:05
2021-11-29T23:56
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр гинцбург
коронавирус covid-19
вакцинация против вируса гриппа a/h1n1 в россии
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Разработка новой версии вакцины против омикрон-штамма коронавируса займет не более десяти дней, еще 45-50 дней нужно на регуляторные процедуры, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Академик уточнил, что в обычной ситуации регуляторные процедуры занимают около 2,5 месяца, но в условиях чрезвычайной ситуации можно уложиться в 45-50 дней.При этом обсуждать замену вакцины можно будет только после получения более полных данных о новом штамме, подчеркнул Гинцбург.В Центре Гамалеи по-прежнему считают существующие российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" эффективными против "омикрона". Несмотря на это, НИЦ начал их адаптацию согласно протоколам для штаммов, признанных "вызывающими озабоченность". Об этом ранее сообщил Российский фонд прямых инвестиций.Как заявляют в фонде, маловероятно, что такая модификация потребуется. Однако, по его оценке, в этом случае новая версия "Спутника" может быть готова к массовому производству через 45 дней. На международный рынок несколько сотен бустеров могут вывести уже к 20 февраля 2022 года.Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит более сорока мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные. Кроме того, сообщается о появлении этого "омикрона" в Испании и Швеции.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, вакцинация против вируса гриппа a/h1n1 в россии, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
21:05 29.11.2021 (обновлено: 23:56 29.11.2021)
 
Гинцбург назвал сроки разработки вакцины от омикрон-штамма коронавируса

Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: вакцину против омикрон-штамма разработают через десять дней

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Разработка новой версии вакцины против омикрон-штамма коронавируса займет не более десяти дней, еще 45-50 дней нужно на регуляторные процедуры, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сама экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не более десяти дней, все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательство того, что данная вакцина является безопасной и иммуногенной", — сказал он в эфире канала "Россия 24".

Академик уточнил, что в обычной ситуации регуляторные процедуры занимают около 2,5 месяца, но в условиях чрезвычайной ситуации можно уложиться в 45-50 дней.
При этом обсуждать замену вакцины можно будет только после получения более полных данных о новом штамме, подчеркнул Гинцбург.
В Центре Гамалеи по-прежнему считают существующие российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" эффективными против "омикрона". Несмотря на это, НИЦ начал их адаптацию согласно протоколам для штаммов, признанных "вызывающими озабоченность". Об этом ранее сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
Как заявляют в фонде, маловероятно, что такая модификация потребуется. Однако, по его оценке, в этом случае новая версия "Спутника" может быть готова к массовому производству через 45 дней. На международный рынок несколько сотен бустеров могут вывести уже к 20 февраля 2022 года.
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В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит более сорока мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.
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Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные. Кроме того, сообщается о появлении этого "омикрона" в Испании и Швеции.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургКоронавирус COVID-19Вакцинация против вируса гриппа A/H1N1 в РоссииНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
 
 
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