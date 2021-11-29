https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761350929.html

Гинцбург назвал сроки разработки вакцины от омикрон-штамма коронавируса

Гинцбург назвал сроки разработки вакцины от омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 29.11.2021

Гинцбург назвал сроки разработки вакцины от омикрон-штамма коронавируса

Разработка новой версии вакцины против омикрон-штамма коронавируса займет не более десяти дней, еще 45-50 дней нужно на регуляторные процедуры, заявил директор... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T21:05

2021-11-29T21:05

2021-11-29T23:56

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

александр гинцбург

коронавирус covid-19

вакцинация против вируса гриппа a/h1n1 в россии

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575785571_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_17c82254003183f1c48eeed1b1f4417f.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Разработка новой версии вакцины против омикрон-штамма коронавируса займет не более десяти дней, еще 45-50 дней нужно на регуляторные процедуры, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Академик уточнил, что в обычной ситуации регуляторные процедуры занимают около 2,5 месяца, но в условиях чрезвычайной ситуации можно уложиться в 45-50 дней.При этом обсуждать замену вакцины можно будет только после получения более полных данных о новом штамме, подчеркнул Гинцбург.В Центре Гамалеи по-прежнему считают существующие российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" эффективными против "омикрона". Несмотря на это, НИЦ начал их адаптацию согласно протоколам для штаммов, признанных "вызывающими озабоченность". Об этом ранее сообщил Российский фонд прямых инвестиций.Как заявляют в фонде, маловероятно, что такая модификация потребуется. Однако, по его оценке, в этом случае новая версия "Спутника" может быть готова к массовому производству через 45 дней. На международный рынок несколько сотен бустеров могут вывести уже к 20 февраля 2022 года.Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит более сорока мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, а также, предположительно, во Франции, Швейцарии и Австрии. Все эти случаи — завозные. Кроме того, сообщается о появлении этого "омикрона" в Испании и Швеции.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761342780.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, вакцинация против вируса гриппа a/h1n1 в россии, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)