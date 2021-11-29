https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761341973.html
Гинцбург призвал внести детскую вакцину от COVID-19 в календарь прививок
Гинцбург призвал внести детскую вакцину от COVID-19 в календарь прививок - РИА Новости, 29.11.2021
Гинцбург призвал внести детскую вакцину от COVID-19 в календарь прививок
Детскую вакцину против коронавирусной инфекции следует обязательно внести в национальный календарь прививок, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T20:07
2021-11-29T20:07
2021-11-29T20:27
распространение коронавируса
общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
коронавирус covid-19
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вакцинация россиян от covid-19
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БАРВИХА (Московская область), 29 ноя - РИА Новости. Детскую вакцину против коронавирусной инфекции следует обязательно внести в национальный календарь прививок, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России в среду принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность."Я считаю, что она обязательна, чтобы ее внести в национальный календарь прививок",- сказал Гинцбург журналистам.
https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761322473.html
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общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
20:07 29.11.2021 (обновлено: 20:27 29.11.2021)
Гинцбург призвал внести детскую вакцину от COVID-19 в календарь прививок
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург призвал внести детскую вакцину от COVID-19 в календарь прививок