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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761341386.html
Центр Гамалеи подал заявку на исследование вакцины для детей от шести лет
Центр Гамалеи подал заявку на исследование вакцины для детей от шести лет - РИА Новости, 29.11.2021
Центр Гамалеи подал заявку на исследование вакцины для детей от шести лет
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал документы на исследования вакцины от коронавируса среди детей от шести лет, заявил директор центра... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T20:04
2021-11-29T20:54
распространение коронавируса
александр гинцбург
коронавирус в россии
вакцинация
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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БАРВИХА (Московская область), 29 ноя — РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал документы на исследования вакцины от коронавируса среди детей от шести лет, заявил директор центра Александр Гинцбург."Мы сегодня утром уже подали документы на детишек — на возраст от шести до одиннадцати лет", — сказал он журналистам.Кроме того, Гинцбург призвал обязательно внести детский противоковидный препарат в национальный календарь прививок.В конце ноября в России разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Она получила название "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М". Как пояснял помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, прививку детям будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.Глава Минздрава Михаил Мурашко позже уточнил, что "Спутник М" введут в оборот через три недели."Гам-КОВИД-Вак М", так же как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день, сообщили в ведомстве.
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александр гинцбург, коронавирус в россии, вакцинация, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
20:04 29.11.2021 (обновлено: 20:54 29.11.2021)
 
Центр Гамалеи подал заявку на исследование вакцины для детей от шести лет

Центр Гамалеи запросил разрешение на исследование вакцины от COVID-19 для детей шести-одиннадцати лет

© Фото : РФПИСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Фото : РФПИ
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БАРВИХА (Московская область), 29 ноя — РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал документы на исследования вакцины от коронавируса среди детей от шести лет, заявил директор центра Александр Гинцбург.
"Мы сегодня утром уже подали документы на детишек — на возраст от шести до одиннадцати лет", — сказал он журналистам.
Кроме того, Гинцбург призвал обязательно внести детский противоковидный препарат в национальный календарь прививок.
Вакцинация ребенка в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 08:00Наука
"Пришлось уговаривать". Испытатели рассказали о детской вакцине "Спутник М"
В конце ноября в России разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Она получила название "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М". Как пояснял помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, прививку детям будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.
Глава Минздрава Михаил Мурашко позже уточнил, что "Спутник М" введут в оборот через три недели.
"Гам-КОВИД-Вак М", так же как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день, сообщили в ведомстве.
 
Распространение коронавирусаАлександр ГинцбургКоронавирус в РоссииВакцинацияКоронавирусыНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Коронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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