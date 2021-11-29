https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761341386.html

Центр Гамалеи подал заявку на исследование вакцины для детей от шести лет

Центр Гамалеи подал заявку на исследование вакцины для детей от шести лет - РИА Новости, 29.11.2021

Центр Гамалеи подал заявку на исследование вакцины для детей от шести лет

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал документы на исследования вакцины от коронавируса среди детей от шести лет, заявил директор центра... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T20:04

2021-11-29T20:04

2021-11-29T20:54

распространение коронавируса

александр гинцбург

коронавирус в россии

вакцинация

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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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БАРВИХА (Московская область), 29 ноя — РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал документы на исследования вакцины от коронавируса среди детей от шести лет, заявил директор центра Александр Гинцбург."Мы сегодня утром уже подали документы на детишек — на возраст от шести до одиннадцати лет", — сказал он журналистам.Кроме того, Гинцбург призвал обязательно внести детский противоковидный препарат в национальный календарь прививок.В конце ноября в России разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Она получила название "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М". Как пояснял помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, прививку детям будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.Глава Минздрава Михаил Мурашко позже уточнил, что "Спутник М" введут в оборот через три недели."Гам-КОВИД-Вак М", так же как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день, сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760762065.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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