https://ria.ru/20211129/tsenzura-1761196791.html
NYT: экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон
NYT: экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон - РИА Новости, 29.11.2021
NYT: экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон
Бывший министр обороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон из-за запрета на публикацию значительной части его мемуаров, в которых рассказывается о работе в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T04:23
2021-11-29T04:23
2021-11-29T04:23
в мире
сша
министерство обороны сша
дональд трамп
марк эспер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155839/26/1558392601_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_be0ad67831357aaea570cbe0df987413.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Бывший министр обороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон из-за запрета на публикацию значительной части его мемуаров, в которых рассказывается о работе в администрации президента Дональда Трампа, пишет газета New York Times.Эспер, уволенный Трампом вскоре после поражения на прошлогодних президентских выборах, собирается в мае выпустить книгу "Священная клятва", которую он позиционирует как "полную и неприкрашенную историю нашей нации, особенно в ее сложные периоды"."Существенный фрагмент текста изымается из публикации <...> под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи", - цитирует издание иск Эспера, поданный в федеральный суд по столичному округу Колумбия.Он обвинил нынешнюю администрацию США в ущемлении "конституционных прав, защищаемых первой поправкой" о свободе слова. Эспер назвал обращение в суд единственным доступным способом "полностью донести свою историю до американского народа".
https://ria.ru/20201105/vybory-1583115743.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155839/26/1558392601_315:0:3044:2047_1920x0_80_0_0_9cdc01969bd7f92b1ab356a22047bb53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша, дональд трамп, марк эспер
NYT: экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон
NYT: экс-министр обороны США Эспер подал в суд на Пентагон за цензурирование его мемуаров