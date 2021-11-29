https://ria.ru/20211129/tsenzura-1761196791.html

NYT: экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон

NYT: экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон - РИА Новости, 29.11.2021

NYT: экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон

Бывший министр обороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон из-за запрета на публикацию значительной части его мемуаров, в которых рассказывается о работе в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T04:23

2021-11-29T04:23

2021-11-29T04:23

в мире

сша

министерство обороны сша

дональд трамп

марк эспер

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Бывший министр обороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон из-за запрета на публикацию значительной части его мемуаров, в которых рассказывается о работе в администрации президента Дональда Трампа, пишет газета New York Times.Эспер, уволенный Трампом вскоре после поражения на прошлогодних президентских выборах, собирается в мае выпустить книгу "Священная клятва", которую он позиционирует как "полную и неприкрашенную историю нашей нации, особенно в ее сложные периоды"."Существенный фрагмент текста изымается из публикации <...> под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи", - цитирует издание иск Эспера, поданный в федеральный суд по столичному округу Колумбия.Он обвинил нынешнюю администрацию США в ущемлении "конституционных прав, защищаемых первой поправкой" о свободе слова. Эспер назвал обращение в суд единственным доступным способом "полностью донести свою историю до американского народа".

https://ria.ru/20201105/vybory-1583115743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, министерство обороны сша, дональд трамп, марк эспер