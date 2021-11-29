https://ria.ru/20211129/tailand-1761228414.html

Таиланд закрыл въезд туристам из восьми стран Африки

Таиланд закрыл въезд туристам из восьми стран Африки - РИА Новости, 29.11.2021

Таиланд закрыл въезд туристам из восьми стран Африки

Власти Таиланда запретили с 1 декабря въезд в страну путешественникам из восьми стран Африки, в которых обнаружен "омикрон"-штамм коронавируса, и ввели... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:33

2021-11-29T11:33

2021-11-29T11:33

распространение коронавируса

таиланд

африка

новости - туризм

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594460931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44af4fb9b5a57e3489fd319c29a6a361.jpg

БАНГКОК, 29 ноя – РИА Новости. Власти Таиланда запретили с 1 декабря въезд в страну путешественникам из восьми стран Африки, в которых обнаружен "омикрон"-штамм коронавируса, и ввели обязательный 14-дневный карантин для въезжающих из всех остальных стран континента.Об этом заявила в понедельник на брифинге в Доме правительства в Бангкоке заместитель пресс-секретаря правительственного Центра по контролю распространения и борьбе с COVID-19 доктор Апхисамай Сирангсан."Начиная с 1 декабря, въезд в Таиланд из восьми африканских стран - Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Зимбабве - запрещён до особого распоряжения", - сказала она."Действие приложения Thailand Pass для этих стран остановлено, также до особого распоряжения, ещё 27 ноября. Те путешественники, которые уже получили через это приложение разрешение на въезд в страну, могут до 1 декабря прибыть в Таиланд, но им придётся проходить 14-дневный карантин за свой счет", - добавила Сирангсан.Она также сообщила, что для прибывающих из всех остальных стран Африканского континента с 1 декабря предусмотрен обязательный 14-дневный карантин."Бескарантинные программы въезда в Таиланд для путешественников из всех остальных стран Африки временно недоступны", - сказала она.В карантине прибывшие из стран Африки должны будут сдавать три ПЦР-теста: на первый, шестой и тринадцатый день пребывания, добавила Сирангсан."Перечисленные меры не касаются граждан Таиланда, возвращающихся из стран Африки", - сказала она.

https://ria.ru/20211123/tailand-1760355288.html

https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html

таиланд

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таиланд, африка, новости - туризм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса