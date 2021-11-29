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https://ria.ru/20211129/tailand-1761228414.html
Таиланд закрыл въезд туристам из восьми стран Африки
Таиланд закрыл въезд туристам из восьми стран Африки - РИА Новости, 29.11.2021
Таиланд закрыл въезд туристам из восьми стран Африки
Власти Таиланда запретили с 1 декабря въезд в страну путешественникам из восьми стран Африки, в которых обнаружен "омикрон"-штамм коронавируса, и ввели... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:33
2021-11-29T11:33
распространение коронавируса
таиланд
африка
новости - туризм
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БАНГКОК, 29 ноя – РИА Новости. Власти Таиланда запретили с 1 декабря въезд в страну путешественникам из восьми стран Африки, в которых обнаружен "омикрон"-штамм коронавируса, и ввели обязательный 14-дневный карантин для въезжающих из всех остальных стран континента.Об этом заявила в понедельник на брифинге в Доме правительства в Бангкоке заместитель пресс-секретаря правительственного Центра по контролю распространения и борьбе с COVID-19 доктор Апхисамай Сирангсан."Начиная с 1 декабря, въезд в Таиланд из восьми африканских стран - Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Зимбабве - запрещён до особого распоряжения", - сказала она."Действие приложения Thailand Pass для этих стран остановлено, также до особого распоряжения, ещё 27 ноября. Те путешественники, которые уже получили через это приложение разрешение на въезд в страну, могут до 1 декабря прибыть в Таиланд, но им придётся проходить 14-дневный карантин за свой счет", - добавила Сирангсан.Она также сообщила, что для прибывающих из всех остальных стран Африканского континента с 1 декабря предусмотрен обязательный 14-дневный карантин."Бескарантинные программы въезда в Таиланд для путешественников из всех остальных стран Африки временно недоступны", - сказала она.В карантине прибывшие из стран Африки должны будут сдавать три ПЦР-теста: на первый, шестой и тринадцатый день пребывания, добавила Сирангсан."Перечисленные меры не касаются граждан Таиланда, возвращающихся из стран Африки", - сказала она.
https://ria.ru/20211123/tailand-1760355288.html
https://ria.ru/20211129/shtamm-1761216420.html
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таиланд, африка, новости - туризм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:33 29.11.2021
 
Таиланд закрыл въезд туристам из восьми стран Африки

Таиланд закрыл въезд туристам из восьми стран Африки из-за омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкДорожное движение на улице в Бангкоке
Дорожное движение на улице в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 29 ноя – РИА Новости. Власти Таиланда запретили с 1 декабря въезд в страну путешественникам из восьми стран Африки, в которых обнаружен "омикрон"-штамм коронавируса, и ввели обязательный 14-дневный карантин для въезжающих из всех остальных стран континента.
Об этом заявила в понедельник на брифинге в Доме правительства в Бангкоке заместитель пресс-секретаря правительственного Центра по контролю распространения и борьбе с COVID-19 доктор Апхисамай Сирангсан.
"Начиная с 1 декабря, въезд в Таиланд из восьми африканских стран - Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Зимбабве - запрещён до особого распоряжения", - сказала она.
"Действие приложения Thailand Pass для этих стран остановлено, также до особого распоряжения, ещё 27 ноября. Те путешественники, которые уже получили через это приложение разрешение на въезд в страну, могут до 1 декабря прибыть в Таиланд, но им придётся проходить 14-дневный карантин за свой счет", - добавила Сирангсан.
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Она также сообщила, что для прибывающих из всех остальных стран Африканского континента с 1 декабря предусмотрен обязательный 14-дневный карантин.
"Бескарантинные программы въезда в Таиланд для путешественников из всех остальных стран Африки временно недоступны", - сказала она.
В карантине прибывшие из стран Африки должны будут сдавать три ПЦР-теста: на первый, шестой и тринадцатый день пребывания, добавила Сирангсан.
"Перечисленные меры не касаются граждан Таиланда, возвращающихся из стран Африки", - сказала она.
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