Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211129/strelba-1761277243.html
В Раде осудили журналиста, выложившего видео со стрельбой из гаубицы
В Раде осудили журналиста, выложившего видео со стрельбой из гаубицы - РИА Новости, 29.11.2021
В Раде осудили журналиста, выложившего видео со стрельбой из гаубицы
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук раскритиковал действия украинского журналиста Юрия Бутусова, который ранее выложил в сеть видео, где стреляет из... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T14:43
2021-11-29T14:43
в мире
украина
верховная рада украины
юрий бутусов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
руслан стефанчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753645518_0:0:2608:1468_1920x0_80_0_0_ba4b8cf4525fb8a853232b0fe298ae58.jpg
КИЕВ, 29 ноя – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук раскритиковал действия украинского журналиста Юрия Бутусова, который ранее выложил в сеть видео, где стреляет из гаубицы, отметив, что этот инцидент должны расследовать компетентные органы.Данное видео Бутусов выложил в интернете в субботу. Он написал, что кадры были сняты в другое время, однако не уточнил, когда, где и при каких обстоятельствах был записан ролик. Журналист также признался, что может быть причастен к гибели некоторых людей в Донбассе, но это гибель исключительно "убийц украинского народа", и рассказал, что военные передают ему эксклюзивную информацию с позиций украинских силовиков в зоне конфликта в Донбассе. Госбюро расследований Украины завело уголовное дело по факту стрельбы Бутусовым из гаубицы. Действия журналиста осудило минобороны и делегация Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Сам журналист считает это дело местью после перепалки с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона в пятницу."Я считаю, что это абсолютно ненормально, когда гражданин Украины, который не является военнослужащим, разрешает себе делать на этом хайп и получает разрешение на доступ к оружию, которое находится в ВСУ. Это ненормально. И второе, мне хотелось, чтобы такие вещи не получали оголтелую критику или поддержу со стороны людей, которые непрофессионально разбираются в таких вещах", - сообщил спикер Рады на брифинге в понедельник. По его словам, он ждет реакцию уполномоченных органов на этот инцидент.
https://ria.ru/20211128/gaubitsa-1761176223.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753645518_226:0:2545:1739_1920x0_80_0_0_d99390bee16c5f7e1171de6dd7bb9a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, юрий бутусов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, руслан стефанчук
14:43 29.11.2021
 
В Раде осудили журналиста, выложившего видео со стрельбой из гаубицы

Спикер Рады Стефанчук осудил журналиста Бутусова за видео с выстрелом из гаубицы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 ноя – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук раскритиковал действия украинского журналиста Юрия Бутусова, который ранее выложил в сеть видео, где стреляет из гаубицы, отметив, что этот инцидент должны расследовать компетентные органы.
Данное видео Бутусов выложил в интернете в субботу. Он написал, что кадры были сняты в другое время, однако не уточнил, когда, где и при каких обстоятельствах был записан ролик. Журналист также признался, что может быть причастен к гибели некоторых людей в Донбассе, но это гибель исключительно "убийц украинского народа", и рассказал, что военные передают ему эксклюзивную информацию с позиций украинских силовиков в зоне конфликта в Донбассе. Госбюро расследований Украины завело уголовное дело по факту стрельбы Бутусовым из гаубицы. Действия журналиста осудило минобороны и делегация Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Сам журналист считает это дело местью после перепалки с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона в пятницу.
"Я считаю, что это абсолютно ненормально, когда гражданин Украины, который не является военнослужащим, разрешает себе делать на этом хайп и получает разрешение на доступ к оружию, которое находится в ВСУ. Это ненормально. И второе, мне хотелось, чтобы такие вещи не получали оголтелую критику или поддержу со стороны людей, которые непрофессионально разбираются в таких вещах", - сообщил спикер Рады на брифинге в понедельник. По его словам, он ждет реакцию уполномоченных органов на этот инцидент.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 21:07
На Украине возбудили дело против журналиста за видео с выстрелом из гаубицы
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныЮрий БутусовВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРуслан Стефанчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Эксперт дал пять советов по защите личных данных
03:23Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"
03:18Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца года
03:17Робот "Маркер" научился форсировать реки
03:11В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
03:04Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"
02:58Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего брата
02:48СМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях
02:45ВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем Востоке
02:41Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море
02:32Республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"
02:17Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньше
02:08Терапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
01:59Украина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривны
01:56В столице ЦАР открыли памятник российским военным
01:34Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма
01:20Кулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" России
01:16Автоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтаже
01:14В США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
01:12В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота
Лента новостейМолния
Эксперт дал пять советов по защите личных данныхГинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых "Спутником V"Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем до конца годаРобот "Маркер" научился форсировать рекиВ российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспортеИнфекционист призвал не впадать в панику из-за нового штамма "омикрон"Журналист CNN через источники отслеживал дело против своего братаСМИ: четырех генералов Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотребленияхВНИИ ГОЧС предупредил о мощном циклоне на Дальнем ВостокеАмериканский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном мореРеспубликанцы заблокировали оборонный бюджет из-за "российской угрозы"Экономист рассказала где работать, чтобы выйти на пенсию пораньшеТерапевт назвал симптом, при котором нельзя садиться за рульУкраина безрезультатно потратила рекордную сумму на спасение гривныВ столице ЦАР открыли памятник российским военнымГлава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штаммаКулеба заявил, что украинская армия усилилась и "ответит на удар" РоссииАвтоэксперт назвал три основные ошибки при шиномонтажеВ США спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией из-за УкраиныВ СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота