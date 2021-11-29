https://ria.ru/20211129/strelba-1761277243.html

В Раде осудили журналиста, выложившего видео со стрельбой из гаубицы

В Раде осудили журналиста, выложившего видео со стрельбой из гаубицы - РИА Новости, 29.11.2021

В Раде осудили журналиста, выложившего видео со стрельбой из гаубицы

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук раскритиковал действия украинского журналиста Юрия Бутусова, который ранее выложил в сеть видео, где стреляет из... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T14:43

2021-11-29T14:43

2021-11-29T14:43

в мире

украина

верховная рада украины

юрий бутусов

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

руслан стефанчук

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КИЕВ, 29 ноя – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук раскритиковал действия украинского журналиста Юрия Бутусова, который ранее выложил в сеть видео, где стреляет из гаубицы, отметив, что этот инцидент должны расследовать компетентные органы.Данное видео Бутусов выложил в интернете в субботу. Он написал, что кадры были сняты в другое время, однако не уточнил, когда, где и при каких обстоятельствах был записан ролик. Журналист также признался, что может быть причастен к гибели некоторых людей в Донбассе, но это гибель исключительно "убийц украинского народа", и рассказал, что военные передают ему эксклюзивную информацию с позиций украинских силовиков в зоне конфликта в Донбассе. Госбюро расследований Украины завело уголовное дело по факту стрельбы Бутусовым из гаубицы. Действия журналиста осудило минобороны и делегация Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Сам журналист считает это дело местью после перепалки с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона в пятницу."Я считаю, что это абсолютно ненормально, когда гражданин Украины, который не является военнослужащим, разрешает себе делать на этом хайп и получает разрешение на доступ к оружию, которое находится в ВСУ. Это ненормально. И второе, мне хотелось, чтобы такие вещи не получали оголтелую критику или поддержу со стороны людей, которые непрофессионально разбираются в таких вещах", - сообщил спикер Рады на брифинге в понедельник. По его словам, он ждет реакцию уполномоченных органов на этот инцидент.

https://ria.ru/20211128/gaubitsa-1761176223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, юрий бутусов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, руслан стефанчук