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В Рогожской слободе погиб чтец Русской православной старообрядческой церкви

В Рогожской слободе погиб чтец Русской православной старообрядческой церкви - РИА Новости, 29.11.2021

В Рогожской слободе погиб чтец Русской православной старообрядческой церкви

Сотрудник Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) чтец Павел Душкевич погиб ночью 29 ноября в Рогожской слободе в Москве в... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T13:13

2021-11-29T13:13

2021-11-29T13:13

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русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудник Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) чтец Павел Душкевич погиб ночью 29 ноября в Рогожской слободе в Москве в результате несчастного случая, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы РПСЦ Роман Аторин."Павел Душкевич погиб (на Рогожском - Прим. ред.), сегодня ночью его не стало. Произошел несчастный случай. Пока без комментариев, официальной информации я еще не получил", - сказал он.Рогожская слобода – исторический район в Москве и центр столичного старообрядчества. Там расположен Покровский кафедральный собор, а также резиденция предстоятеля РПСЦ митрополита Московского и всея Руси Корнилия. Чтец Павел Душкевич, согласно информации на сайте РПСЦ, неоднократно сослужил митрополиту Корнилию во время архипастырских поездок по России.

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москва, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), россия, религия