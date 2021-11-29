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Религия
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В Рогожской слободе погиб чтец Русской православной старообрядческой церкви
В Рогожской слободе погиб чтец Русской православной старообрядческой церкви - РИА Новости, 29.11.2021
В Рогожской слободе погиб чтец Русской православной старообрядческой церкви
Сотрудник Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) чтец Павел Душкевич погиб ночью 29 ноября в Рогожской слободе в Москве в... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T13:13
2021-11-29T13:13
религия
москва
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
россия
религия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудник Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) чтец Павел Душкевич погиб ночью 29 ноября в Рогожской слободе в Москве в результате несчастного случая, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы РПСЦ Роман Аторин."Павел Душкевич погиб (на Рогожском - Прим. ред.), сегодня ночью его не стало. Произошел несчастный случай. Пока без комментариев, официальной информации я еще не получил", - сказал он.Рогожская слобода – исторический район в Москве и центр столичного старообрядчества. Там расположен Покровский кафедральный собор, а также резиденция предстоятеля РПСЦ митрополита Московского и всея Руси Корнилия. Чтец Павел Душкевич, согласно информации на сайте РПСЦ, неоднократно сослужил митрополиту Корнилию во время архипастырских поездок по России.
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москва, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), россия, религия
13:13 29.11.2021
 

В Рогожской слободе погиб чтец Русской православной старообрядческой церкви

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСвечи в храме
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудник Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) чтец Павел Душкевич погиб ночью 29 ноября в Рогожской слободе в Москве в результате несчастного случая, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы РПСЦ Роман Аторин.
"Павел Душкевич погиб (на Рогожском - Прим. ред.), сегодня ночью его не стало. Произошел несчастный случай. Пока без комментариев, официальной информации я еще не получил", - сказал он.
Рогожская слобода – исторический район в Москве и центр столичного старообрядчества. Там расположен Покровский кафедральный собор, а также резиденция предстоятеля РПСЦ митрополита Московского и всея Руси Корнилия. Чтец Павел Душкевич, согласно информации на сайте РПСЦ, неоднократно сослужил митрополиту Корнилию во время архипастырских поездок по России.
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