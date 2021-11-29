https://ria.ru/20211129/shkolnik-1761281707.html

Школьник из Липецка стал победителем фестиваля "Открытия – 2030"

Школьник из Липецка стал победителем фестиваля "Открытия – 2030" - РИА Новости, 29.11.2021

Школьник из Липецка стал победителем фестиваля "Открытия – 2030"

Учащийся липецкого центра "IT-куб" стал победителем фестиваля "Открытия – 2030", организуемого Минпросвещения России, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T15:10

2021-11-29T15:10

2021-11-29T15:10

липецкая область

общество

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Учащийся липецкого центра "IT-куб" стал победителем фестиваля "Открытия – 2030", организуемого Минпросвещения России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, фестиваль проходил в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование". Участие в нем приняли 400 талантливых ребят со всей страны.Артамонов отметил, что высшей награды воспитанник липецкого центра удостоился в номинации "Техническая". Школьник занимается по направлению "Мобильная робототехника. Продвинутый уровень", и не раз становился победителем регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Россия), а также в его активе есть призы Всероссийских и международных конкурсов инженерно-технической направленности.

https://ria.ru/20210413/informatika-1728043752.html

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общество, игорь артамонов, россия