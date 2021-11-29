Школьник из Липецка стал победителем фестиваля "Открытия – 2030"
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиШкольник из Липецка стал победителем фестиваля "Открытия – 2030"
ЛИПЕЦК, 29 ноя – РИА Новости. Учащийся липецкого центра "IT-куб" стал победителем фестиваля "Открытия – 2030", организуемого Минпросвещения России, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, фестиваль проходил в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование". Участие в нем приняли 400 талантливых ребят со всей страны.
Артамонов отметил, что высшей награды воспитанник липецкого центра удостоился в номинации "Техническая". Школьник занимается по направлению "Мобильная робототехника. Продвинутый уровень", и не раз становился победителем регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Россия), а также в его активе есть призы Всероссийских и международных конкурсов инженерно-технической направленности.
"Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь. Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", - сказал Артамонов.