https://ria.ru/20211129/shkola-1761310328.html

В Калужской области построят первую школу на условиях концессии

В Калужской области построят первую школу на условиях концессии - РИА Новости, 29.11.2021

В Калужской области построят первую школу на условиях концессии

Первую в Калужской области школу на условиях концессии построят к концу 2022 года в рамках масштабной программы министерства просвещения России, сообщает... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T17:08

2021-11-29T17:08

2021-11-29T17:08

калужская область

общество

обнинск

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 29 ноя – РИА Новости. Первую в Калужской области школу на условиях концессии построят к концу 2022 года в рамках масштабной программы министерства просвещения России, сообщает правительство региона.В понедельник на заседании регионального правительства губернатор Владислав Шапша напомнил, что в этом году Калужская область присоединилась к масштабной программе министерства просвещения РФ по строительству школ на условиях концессии."По этой программе к 2025 году с участием корпорации "ВЭБ.РФ" в стране будет создано свыше 647 тысяч новых школьных мест. Наша первая заявка победила в конкурсном отборе. На следующий год ВЭБ уже одобрил строительство школы", - заявил Шапша.Распоряжением губернатора области создана рабочая группа по реализации данного проекта. Владислав Шапша попросил министра образования области Александра Аникеева рассказать, как идет работа."Александр Аникеев доложил о заключении концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации общеобразовательной школы на 1144 места в квартале №3 микрорайона Заовражье в Обнинске. Срок ввода её в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Срок действия концессионного соглашения – 15 лет."Это первый пилотный проект в рамках концессии с "ВЭБ.РФ". У нас в планах строительство ещё нескольких школ по аналогичному механизму. Давайте приступать. Задач много. Кроме нас с вами никто их не решит", - подытожил Владислав Шапша.

https://ria.ru/20211129/dokhody-1761291143.html

https://ria.ru/20211129/zanyatost-1761280142.html

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общество, обнинск, калужская область, владислав шапша, россия